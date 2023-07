Procuradores da Lava Jato chamam ex-PGR de “ratazana desprezível”

Em fevereiro de 2019, chegou à então Procuradora-Geral da República Raquel Dodge a proposta de um acordo firmado entre procuradores da Lava Jato e o Departamento de Justiça, pelo qual receberiam e administrariam R$ 2,5 bilhões dos acordos de leniência da Petrobrás, celebrados nos Estados Unidos.

Com a Lava Jato gozando ainda de franca popularidade, a Raquel Dodge vacilou sobre que posição tomar. Um membro do Ministério Público Federal, indignado, encaminhou o caso para o Jornal GGN – que apresentou a primeira denúncia sobre o negócio e publicou os diálogos nesta terça-feira, 11.

Seguiram-se dias de tiroteio na mídia. No dia 11 de março de 2019, Raquel Branquinho, procuradora regional e braço direito da Dodge, preparou uma Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), posteriormente apresentada ao Supremo Tribunal Federal, visando proibir o uso privado dos recursos da Lava Jato.

No dia 20 de março a ADPF foi apresentada no Supremo. O Ministro Alexandre de Moraes acatou a ADPF de Dodge e a ideia de fundação foi sepultada. Esse episódio deflagrou uma discussão acesa no grupo de WhatsApp “filhos de Januário”, com ofensas graves contra Raquel Dodge, em uma demonstração nítida do nível de onipotência ignorante que tomou conta do grupo. A procuradora Laura Tesller chega a se referir à ex-PGR como “ratazana desprezível”.

Grupo Filhos de Januário – 06/04/2019

17:23:27 Jerusa Nos EUA, Raquel Dodge fala sobre a ADPF que propôs e diz que a luta do MPF contra a corrupção, o crime organizado e a lavagem de dinheiro não permite que façamos a destinação de dinheiro recuperado. Disse que colocou essa matéria no STF “na expectativa de que seja confirmado o nosso distanciamento e a nossa neutralidade sobre a destinação desse dinheiro. Me parece que é uma atitude ética importante que valoriza o nosso trabalho em defesa da honestidade na vida pública, na separação da coisa pública e da coisa privada“. Sobre sucessão no MPF, disse que ainda não tem condições de se pronunciar mas acha que “são todos questionamentos legítimos os que têm sido feitos” e espera que a imprensa continue atenta e a população engajada acompanhando a definição dessa questão.

17:26:25 Deltan Ela tá nos acusando de agirmos pra interesse privado. Em algum momento, devemos responder isso.

17:29:27 Deltan Caros, alguém que fale inglês bem topa esta viagem pra Paris?

17:29:47 Deltan Falar inglês bem = dar conta do recado

17:51:03 Jerusa Concordó

17:53:11 Athayde Ela é desleal…venenosa fdp

17:58:55 Jerusa O vídeo está pior Nao percam

17:59:14 Jerusa Ou seja, colegas não foram éticos, abalaram a defesa da honestidade e não souberam separar a coisa pública da coisa privada

17:59:25 Jerusa Mesma leitura que faço 👆🏻

18:13:30 Deltan Acho que temos que pedir uma nota da ANPR

18:13:39 Welter Prr Ela quer se justificar. Podia ser mais comedida. Terminou que fez uma critica dura, que neste momento em que buscamos o dialogo soa desleal.

18:13:39 Deltan Desagravo ou algo assim

18:14:13 Deltan Foi mais grave que isso. Nas entrelinhas (ou mais do que isso) nos acusou de termos agido de modo imoral e desonesto

18:14:43 Deltan Acho que uma resposta nossa neste momento pode melar a solução, mas da ANPR creio que seria oportuna

18:14:52 Deltan Mas não vou pedir se não acharem que é o caso

18:18:58 Welter Prr Foi desleal sim. E muito. E nos acusou de misturar interesses públicos e privados.

18:19:14 Jerusa isso. acho que cabe nota da anpr, sim!

18:19:20 Jerusa surreal essa mulher

18:20:05 Deltan Peço ou não nota? Manifestem-se por favor

18:20:37 Welter Prr Vamos segurar o ímpeto. Apesar da vontade de fazer uma nota nossa

18:21:34 Athayde Se sair mela a solucao. Acho q o momento é de engolir sapo

18:24:12 Paulo Falei ano passado

18:24:18 Paulo Possivelmente estarei lá

18:24:44 Paulo Mas seria bom outra pessoa p aproveitar se pagarão passagem

18:25:22 Paulo Não vou assistir o vídeo hj pois preciso de um descanso

18:32:02 Deltan Pagarão a passagem sim

18:32:29 Deltan Eu adoraria ir, mas como estarei em férias no começo de junho, gostaria de não ficar tanto tempo afastado

19:03:07 Laura Tessler Estou cada vez mais enojada com a Raquel. Que pessoa desprezível…vontade de ir a público falar todas as verdades que ela merece ouvir. Ratazana desprezível!!!

19:06:20 Laura Tessler Deltan e Paulo, to achando que essa reunião será só pra ela nos esculachar ainda mais. Ela não quer resolver o problema. Tá achando divertido posar de poderosa (vivendo no mundo imaginário e autista que só ela conhece)

19:07:55 Jerusa considerando o teor do video, acho bem dificil que ela queira, de fato ,solucionar a questão.

19:09:36 Laura Tessler Tb não vou assistir o vídeo…não aguento mais tudo isso.