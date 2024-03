Professor do Colégio Militar é preso suspeito de estupro

Um homem de 43 anos, professor do Colégio Militar de Trindade, foi preso suspeito de abusar de alunos da unidade de ensino. Em entrevista à TV Anhanguera, uma mãe contou que o docente apertou uma parte do corpo do filho dela em duas aulas e descreveu outros relatos de pais de estudantes. “Ele [o filho] falou que da segunda vez que apertou doeu, ele ficou sem graça, sentou no canto, começou a chorar, e outras meninas relataram que [o professor] passava as mãos nas pernas, teve uma que ele coagiu no cantinho da porta, encurralou ela”, detalhou a mulher, que preferiu não se identificar.

Segundo o que apurou a TV Anhanguera, mais de 10 alunos e alunas foram a delegacia denunciar o professor, que foi preso na noite da última quinta-feira (29). O docente dava aulas no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Professor José dos Reis Mendes.

A defesa do professor disse que não teve acesso à íntegra das acusações, apenas o relatado no Auto de Prisão em Flagrante e todos os fatos serão devidamente esclarecidos no decorrer da investigação policial.

A Secretaria de Educação informou que a direção do colégio acionou os pais e responsáveis, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, acompanha e contribui com o trabalho das autoridades civis e militares. Além disso, a pasta detalhou que a Coordenação Regional de Educação (CRE) de Trindade abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar e tomar as medidas administrativas.