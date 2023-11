Professor é condenado a 16 anos de prisão por estupro

Um professor de escolinha de futebol que funcionava em uma quadra esportiva em Rio Verde foi condenado a 16 anos de prisão, a serem cumpridos em regime fechado, por estupro vulnerável. O crime foi cometido contra alguns dos alunos, com idade entre 7 e 10 anos.

De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Henrique Rigueti Raffa, denúncias anônimas apontaram atitudes suspeitas do professor com os meninos. Uma delas afirmava que o professor teria mostrado vídeos pornográficos para um de seus alunos, de 10 anos, a fim de praticar com ele atos libidinosos.

Em março deste ano, novas denúncias levaram a polícia a investigar o réu que, a fim de conquistar a confiança das crianças, as levava a um clube da cidade, dava presentes, lanches e até mesmo pequenas quantias em dinheiro. Numa destas idas ao clube, ele foi visto praticando atos libidinosos com dois dos meninos, um de 7 e outro de 8 anos.

O homem continua preso e não poderá recorrer em liberdade.