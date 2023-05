Programa Cidades, Café e Prosa apresenta avanços de Goiânia

Dando continuidade às transmissões dos encontros online Cidades, Café e Prosa, na próxima segunda-feira, 15, Willian Rigon, o sócio-diretor de Novos Negócios da Plataforma Connected Smart Cities (CSC), apresentará aos espectadores o cenário de investimentos em inovação e tecnologia realizados pela cidade de Goiânia.

Para abordar este panorama, destacando dados e conquistas da cidade nos últimos anos, o programa receberá a presença da diretora de Cidades Inteligentes da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Ana Paula Cintra, e do secretário de Prioridades Estratégicas, Everton Sergio Schmaltz, da Prefeitura de Goiânia, para um bate papo exclusivo com transmissão ao vivo pelo Canal YouTube do CSC.

Destaque no Ranking e Selo CSC

Em último estudo realizado pela plataforma Connected Smart City, Goiânia conquistou a 25ª colocação no Ranking CSC 2022 como a cidade, com mais de 500 mil habitantes, mais inteligente e conectada do Brasil. Dentre os 11 eixos temáticos considerados no levantamento para análise, Goiânia atingiu avanços significativos nos segmentos de Saúde e Mobilidade urbana.

O mesmo Ranking ainda mostrou que a cidade é a 3ª mais sustentável da Região Centro-Oeste. Estas conquistas provam que a cidade avançou na implantação de projetos urbanos em inovação, tecnologia e conectividade. Por isso, recebeu o Selo Prata CSC de reconhecimento em boas práticas para a transformação de Goiânia em uma cidade cada vez mais inteligente.