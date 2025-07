Programa Deputados Aqui chega a Anápolis com atendimentos gratuitos e audiência pública

No próximo dia 26 de julho, a partir das 8h da manhã, o município de Anápolis receberá a edição do programa Deputados Aqui, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), sob a liderança do presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto (UB).

Realizado poucos dias antes do aniversário de 118 anos do município, o programa tem como objetivo aproximar o Legislativo da população, oferecendo diversos atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, cultura e apoio ao produtor rural, além de atividades recreativas para crianças.

Logo no início do evento, às 8h, o deputado Bruno Peixoto concederá uma coletiva de imprensa no local, apresentando os objetivos do programa, os serviços oferecidos e os impactos positivos da iniciativa nos municípios por onde já passou.

Audiência pública

Como parte da programação, será realizada uma audiência pública com a presença de autoridades locais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil. A audiência será um espaço democrático para que a população anapolina apresente suas demandas diretamente ao Parlamento goiano, fortalecendo o diálogo e a transparência entre o Legislativo e os cidadãos.

Atendimentos confirmados:

Saúde

* Consultas médicas

* Atendimento odontológico

* Realização de exames

* Auriculoterapia

Apoio ao produtor rural

* Atendimentos com a Emater

* Feira do Produtor Rural

* Oficinas e orientações técnicas com o Senar

Cidadania e serviços

* Presença de instituições como Defensoria Pública, Saneago, Equatorial Goiás, Emater e Agência Goiana de Regulação (AGR), oferecendo atendimentos, orientações e serviços essenciais à população

* Corte de cabelo masculino e feminino

* Emissão de documentos, orientações jurídicas e outros serviços de utilidade pública

Os serviços oferecidos no Deputados Aqui são realizados em parceria com órgãos e instituições que atuam na promoção da cidadania e no fortalecimento dos serviços públicos em Goiás, garantindo à população acesso facilitado a direitos e atendimentos de qualidade.

Cultura e lazer

* Apresentações culturais, com shows e danças regionais

* Recreação para crianças, com pula-pula, jogos, brincadeiras, pipoca e algodão-doce.

Durante o evento, também será realizada uma sessão solene em homenagem a moradores e personalidades que prestam relevantes serviços à comunidade anapolina. Na ocasião, será entregue o Certificado do Mérito Legislativo, como forma de reconhecimento do trabalho e dedicação dessas lideranças locais.

O deputado Bruno Peixoto ressalta a importância do programa como instrumento de cidadania e valorização das comunidades do interior,

“O Deputados Aqui tem como missão levar serviços essenciais a quem mais precisa, valorizando a população e promovendo cidadania. É também uma forma de reconhecer o trabalho de lideranças locais e reforçar a parceria com os prefeitos, vereadores e demais autoridades de cada município”, afirmou o parlamentar.

Paço volta a contratar emergencialmente empresa que causou apagão no sistema de saúde