Programa Pé-de-Meia começa a pagar auxílio a estudantes

A partir desta terça-feira (26), os alunos beneficiários do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional do Ministério da Educação (MEC), começam a receber a parcela única de R$ 200 do programa, referente à matrícula. O incentivo será depositado até 7 de abril para os estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio público e com as informações consolidadas e enviadas pelas redes de ensino até 8 de março, no Sistema Gestão Presente (SGP).

O cronograma segue conforme o mês de nascimento dos alunos. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em cerimônia no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira (25).

Camilo Santana ressaltou que o último Censo Escolar, revelou que quase 480 mil jovens saíram da escola do ensino médio no período de um ano. Segundo ele, o maior motivo foi por condições financeiras. “As pessoas não imaginam o impacto que esse programa poderá ter na vida de milhões de jovens estudantes brasileiros. Saiu o resultado do PNAD, mais de 40% da população brasileira de 25 a 64 não concluiu o ensino médio no Brasil. Isso representa 69 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino básico no Brasil”, ressaltou o ministro.

No discurso , o presidente Lula disse que o Brasil tem uma eterna dívida com a educação, já que o país foi um dos últimos do mundo a criar uma universidade. Ele lembrou de programas criados nos seus dois primeiros mandamentos, como a Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, e destacou as medidas adotadas recentemente para a educação.

“Esta semana foi muito gratificante para mim porque o Camilo anunciou a escola em tempo integral para mais de 1,2 milhão de crianças de um total de mais de 3,4 milhões que a gente quer chegar até o final do ano. Nós anunciamos há pouco tempo mais seis Institutos Federais e agora vamos entregar o primeiro cartão do Pé-de-Meia para vocês”, disse o presidente.

Lula também pediu para os estudantes não desistirem da escola por questões financeiras. “Não desistam nunca, porque a desistência pode ser um caminho sem volta. E muitas vezes, a desistência leva para um caminho torto e a escola é o grande lugar onde vamos aprender e conviver com outras pessoas”, ressaltou.

Alunos de diversas partes do país participaram do lançamento do programa em Brasília.

“É um privilégio estar aqui neste momento histórico do Brasil que abre muitas portas para estudantes que não podem estudar para trabalhar e ajudar a família”, disse a estudante Ayla, de Goiás.

Pagamento

O depósito será realizado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. Caso o estudante contemplado seja menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. Esse consentimento poderá ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

“As 2,43 milhões de contas já estão abertas. Logo mais, os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro já podem entrar na conta e olhar nos lançamentos futuros o dinheiro já vai estar na conta”, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira.