search
Cidades

Projeto Cidade Segura iniciará retirada de fios soltos em Goiânia

Reunião com representantes do Ministério Público, do setor de telecomunicações e da Equatorial definiu ações emergenciais e o cronograma do programa, que tem lançamento oficial no dia 23 de outubro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 15/10/2025 - 17:42

Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Fios soltos e com risco de energização são alvo de projeto

Representantes do Ministério Público de Goiás (MP-GO), da Equatorial Energia e da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço de Telecomunicação e Internet do Centro-Oeste (Aspres) realizaram hoje a primeira reunião técnica do projeto Cidade Segura, que será executado em parceria com a Prefeitura de Goiânia. O encontro definiu o início dos trabalhos voltados para o reordenamento da infraestrutura aérea da capital, com retirada de fios soltos, baixos ou irregulares em postes de energia e telecomunicações. O MP-GO já promoveu outros encontros, cobrando uma solução para o problema, que representa risco para moradores e já resultou em mortes em Goiânia e Anápolis.

O início oficial dos trabalhos está previsto para o dia 23 de outubro, às 7h, nas avenidas 85 e 24 de Outubro, como parte da celebração do aniversário de 92 anos de Goiânia. O projeto terá 90 dias de atuação emergencial em pontos críticos identificados em toda a cidade. A primeira etapa visa resolver situações de risco imediato, especialmente em locais com fios caídos, baixos ou acumulados, que comprometem a segurança de pedestres, motoristas e ciclistas. A estimativa é que existam cerca de 75 mil linhas de telefone fixos fora de operação ainda presas nos postes da cidade.

De acordo com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Hudson Novais, a prioridade é o atendimento emergencial em diferentes pontos da capital. “Inicialmente, nós vamos trabalhar com um sistema emergencial, onde temos fios caídos, fios baixos, trazendo insegurança aos munícipes e atrapalhando a mobilidade na cidade. Então, nesse momento, nós não vamos atuar em um bairro como um todo. Nós vamos entrar nos problemas que a população está pedindo socorro. Esses 90 primeiros dias serão para resolver os problemas mais graves e acentuados na nossa cidade”, afirmou.

Hudson destacou ainda que o trabalho da Prefeitura é de intermediação e coordenação com as empresas responsáveis, garantindo também destinação ambientalmente correta dos materiais retirados “Nós estamos fazendo essa intermediação juntamente com o Ministério Público. E o resultado disso, serão os fios retirados, e tem que ter a destinação correta. Nós não podemos jogar esse material no aterro. Então, nós vamos dar a destinação ambientalmente correta”, frisou

O presidente da Aspres, Romenig Antônio de Lima, destacou que a ação representa um avanço para o setor e que os provedores estão mobilizados para colaborar imediatamente. Ele acrescentou que mais de 200 provedores atuam em Goiânia, e muitos já iniciaram ações preventivas. “Vários provedores já se manifestaram, e vamos começar imediatamente os trabalhos. Todo cabo que estiver solto, cortado ou caído no chão será retirado. Vamos atuar de forma emergencial nas principais avenidas indicadas pela Prefeitura e, paralelamente, os provedores já vão fazer limpeza nos locais onde estão instalando novos serviços”, destacou.

Denúncias
Durante a reunião, foi anunciada a criação de um aplicativo com geolocalização para que a população possa registrar denúncias de cabos irregulares diretamente do celular. O sistema permitirá enviar fotos e a localização exata do problema, facilitando o trabalho das equipes de fiscalização.

Enquanto o aplicativo não é lançado, a Agência de Regulação de Goiânia (AR) mantém o canal de denúncias exclusivo por mensagem, no número (62) 3524-1075, onde o cidadão pode informar casos de fios soltos, baixos ou inativos. O atendimento é feito exclusivamente por mensagens e o denunciante deve enviar foto do local e endereço completo da ocorrência.

Prazo para pagamento do IPVA e licenciamento é prorrogado até 20 de outubro em Goiás

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Seis cidades do Nordeste Goiano são beneficiadas com Aluguel Social
Cidades

Seis cidades do Nordeste Goiano são beneficiadas com Aluguel Social

15/10/2025
pagamento IPVA
Cidades

Prazo para pagamento do IPVA e licenciamento é prorrogado até 20 de outubro em Goiás

15/10/2025
Idoso tem dinheiro recuperado após ajuda da Central de Controle Operacional
Cidades

Idoso tem dinheiro recuperado após ajuda da Central de Controle Operacional

15/10/2025
Prefeitura de Goiânia realiza mutirão de ultrassonografias na região Oeste
Cidades

Prefeitura de Goiânia realiza mutirão de ultrassonografias na região Oeste

15/10/2025
APP 99
Cidades

App 99 sofre instabilidade e fica fora do ar na manhã desta quarta (15)

15/10/2025
Procon postos
Economia

Procon Goiás autua 10 postos de combustíveis por aumento injustificado no preço do etanol

15/10/2025
Filha de Iris pede ajuda à Câmara para concluir memorial e revela falta de apoio do MDB
Poder

Filha de Iris pede ajuda à Câmara para concluir memorial e revela falta de apoio do MDB

15/10/2025
Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Cidades

Projeto Cidade Segura iniciará retirada de fios soltos em Goiânia

15/10/2025
melhoramento genético
Agro

Governo de Goiás divulga resultado final do Programa de Melhoramento Genético Bovino

15/10/2025
Pesquisa