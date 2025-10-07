Projeto com uso de inteligência artificial no HCN já avaliou mais de 2,5 mil recém-nascidos

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do Governo de Goiás em Uruaçu, alcançou a marca de mais de 2.500 recém-nascidos avaliados por meio do projeto-piloto da Classificação de Atenção ao Recém-Nascido, sistema de inteligência artificial implantado em outubro de 2023. A ferramenta orienta a equipe médica sobre o nível de cuidado necessário a cada bebê, contribuindo para a redução da mortalidade infantil na macrorregião centro-norte de Goiás, que abrange 60 municípios.

A tecnologia é aplicada desde os primeiros minutos de vida. A equipe insere os dados clínicos do bebê e, com base nas informações, o sistema gera classificações e recomendações de atendimento, o que permite priorizar casos de maior risco e ajustar condutas médicas de forma precisa. O acompanhamento continua durante a internação e, no momento da alta, os familiares recebem orientações específicas sobre cuidados domiciliares.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), integra o conjunto de ações do HCN — referência estadual em obstetrícia e gestação de alto risco — e faz parte de um modelo de atendimento que une tecnologia, qualificação profissional e atenção humanizada. O monitoramento contínuo da iniciativa tem apresentado resultados expressivos na prevenção de complicações e na ampliação das chances de sobrevivência de recém-nascidos prematuros.

Superação

Um dos exemplos de sucesso do trabalho desenvolvido no HCN é o do pequeno Henrique Coelho, que nasceu com apenas 23 semanas de gestação e pesando 740 gramas. O bebê tinha 1% de chance de sobreviver, mas após quatro meses de internação na UTI Neonatal da unidade, recebeu alta com saúde plena. “Ficar com o Henrique aqui foi um desafio muito grande, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer. Ele nasceu com poucas chances de vida por ser muito prematuro”, relatou a mãe, Heusileia Coelho.

A recuperação do bebê mobilizou a equipe multiprofissional do hospital, que acompanhou diariamente cada etapa do tratamento. O pai de Henrique, em agradecimento, percorreu 45 quilômetros a pé entre Niquelândia e Muquém, em promessa pelo restabelecimento do filho. Hoje, aos cinco meses, Henrique pesa 4,45 quilos e não apresenta sequelas. “Ele está se desenvolvendo muito bem e isso é uma alegria muito grande. Somos gratos ao HCN por essa vitória”, afirmou Heusileia.

