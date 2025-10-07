search
Saúde

Projeto com uso de inteligência artificial no HCN já avaliou mais de 2,5 mil recém-nascidos

Tecnologia auxilia equipe médica na classificação e tratamento neonatal; caso do bebê Henrique exemplifica resultado positivo da iniciativa em Uruaçu


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 07/10/2025 - 13:49

HCN recém-nascidos
Henrique nasceu prematuro extremo e recebeu alta após quatro meses, graças à dedicação da equipe e ao uso de inteligência artificial no HCN (Foto: SES-GO)

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do Governo de Goiás em Uruaçu, alcançou a marca de mais de 2.500 recém-nascidos avaliados por meio do projeto-piloto da Classificação de Atenção ao Recém-Nascido, sistema de inteligência artificial implantado em outubro de 2023. A ferramenta orienta a equipe médica sobre o nível de cuidado necessário a cada bebê, contribuindo para a redução da mortalidade infantil na macrorregião centro-norte de Goiás, que abrange 60 municípios.

A tecnologia é aplicada desde os primeiros minutos de vida. A equipe insere os dados clínicos do bebê e, com base nas informações, o sistema gera classificações e recomendações de atendimento, o que permite priorizar casos de maior risco e ajustar condutas médicas de forma precisa. O acompanhamento continua durante a internação e, no momento da alta, os familiares recebem orientações específicas sobre cuidados domiciliares.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), integra o conjunto de ações do HCN — referência estadual em obstetrícia e gestação de alto risco — e faz parte de um modelo de atendimento que une tecnologia, qualificação profissional e atenção humanizada. O monitoramento contínuo da iniciativa tem apresentado resultados expressivos na prevenção de complicações e na ampliação das chances de sobrevivência de recém-nascidos prematuros.

Superação
Um dos exemplos de sucesso do trabalho desenvolvido no HCN é o do pequeno Henrique Coelho, que nasceu com apenas 23 semanas de gestação e pesando 740 gramas. O bebê tinha 1% de chance de sobreviver, mas após quatro meses de internação na UTI Neonatal da unidade, recebeu alta com saúde plena. “Ficar com o Henrique aqui foi um desafio muito grande, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer. Ele nasceu com poucas chances de vida por ser muito prematuro”, relatou a mãe, Heusileia Coelho.

A recuperação do bebê mobilizou a equipe multiprofissional do hospital, que acompanhou diariamente cada etapa do tratamento. O pai de Henrique, em agradecimento, percorreu 45 quilômetros a pé entre Niquelândia e Muquém, em promessa pelo restabelecimento do filho. Hoje, aos cinco meses, Henrique pesa 4,45 quilos e não apresenta sequelas. “Ele está se desenvolvendo muito bem e isso é uma alegria muito grande. Somos gratos ao HCN por essa vitória”, afirmou Heusileia.

Clécio Alves apresenta queixa-crime contra Sandro Mabel por calúnia e difamação

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás
Saúde

Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás

07/10/2025
HMAP prêmio
Saúde

HMAP conquista 2º lugar no prêmio Ser Humano, da ABRH

06/10/2025
metanol Goiás
Saúde

Goiás já registra quatro casos de intoxicação por metanol

06/10/2025
Hospital Estadual da Mulher faz apelo por doações de leite materno
Saúde

Hospital Estadual da Mulher faz apelo por doações de leite materno

06/10/2025
Ação tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Alex Malheiros
Saúde

“Túnel de guarda-chuvas rosa” marca campanha do Outubro Rosa em Goiânia

06/10/2025
Caso Amélia Vitória: assassino é condenado a 48 anos de prisão
Justiça

Caso Amélia Vitória: assassino é condenado a 48 anos de prisão

07/10/2025
Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás
Saúde

Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás

07/10/2025
Enem inovação
Escola

MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem

07/10/2025
HCN recém-nascidos
Saúde

Projeto com uso de inteligência artificial no HCN já avaliou mais de 2,5 mil recém-nascidos

07/10/2025
Pesquisa