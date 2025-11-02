search
Justiça

Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta

Texto endurece penas para participantes de organizações criminosas


Agência Brasil Por Agência Brasil em 02/11/2025 - 08:26

Lula defendeu tramitação rápida no Congresso (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O projeto de Lei Antifacção, assinado pelo presidente Lula e que chegou ao Congresso Nacional, nesta sexta (31), em regime de urgência, traz novidades no combate ao crime organizado. A mensagem do Executivo foi publicada em edição extra, nesta noite, no Diário Oficial da União.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a proposta é uma prioridade do governo ao trazer mais força ao Estado para reprimir as organizações criminosas que exercem controle de territórios e atividades econômicas.

Ao assinar o projeto, Lula argumentou que é necessário endurecer no combate às facções criminosas. “Nós vamos mostrar como é que se enfrentam essas facções, que vivem de explorar o povo mais humilde desse país”, disse.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, acrescentou que o projeto vai ao encontro da sociedade brasileira e do Parlamento. O projeto prevê que os crimes das facções criminosas passariam a ser hediondos.

Confira os principais pontos do projeto que preveem aumento de pena:
  • Homicídios cometidos por ordem ou em benefício de facções criminosas poderão levar a penas de 12 a 30 anos.
  • As penas passam a ser mais duras, de 8 a 15 anos de prisão se a atuação da organização tiver como objetivo o controle de territórios ou atividades econômicas, mediante o uso de violência, coação ou ameaça.
  • Haverá ainda aumento de pena se houver conexão com outras organizações, comprovação de transnacionalidade da organização, domínio territorial ou prisional pela organização criminosa, e também nos casos de morte ou lesão corporal de agente de segurança pública.
  • Outra demanda do projeto de lei é que haja fortalecimento dos instrumentos e aperfeiçoamentos de investigação e sejam ampliadas ferramentas legais para a responsabilização de integrantes de facções.
Entre as propostas, o projeto inclui:
  • Prevê o uso de técnicas de investigação, com a possibilidade de infiltração de policiais e de colaboradores em facções.
  • Juiz poderá determinar que provedores de internet, telefonia e empresas de tecnologia viabilizem acesso a dados de geolocalização em casos de ameaça à vida ou integridade de pessoas.
  • Projeto autoriza que o Poder Executivo crie o Banco Nacional de Facções Criminosas.
  • Se facções estiverem infiltradas no Poder Público, estariam previstos os afastamentos de agente público, por decisão judicial, quando houver indícios de envolvimento com facção criminosa.
  • Réu condenado por facção ficará impedido de contratar com Poder Público ou receber incentivos fiscais pelo prazo de 14 anos.
  • Outra providência do projeto é tentar estrangular o poder econômico das facções das seguintes formas:
  • Facilitar a apreensão de bens em favor da União e a intervenção judicial em empresas utilizadas para crimes e o bloqueio de operações financeiras;
  • Suspensão de contratos com o poder público.
  • Para reduzir o poder operacional das facções, o projeto prevê ainda:
  • Monitoramento dos encontros de membros de facções criminosas no parlatório.

A administração de presídios poderá determinar a transferência de presos de facções criminosas entre estabelecimentos sem prévia autorização judicial nos casos de motim, rebelião ou outras situações de grave perturbação da ordem no estabelecimento prisional

O projeto que chegou ao Congresso prevê a cooperação policial internacional, a cargo da Polícia Federal, e inclui o setor privado na busca de provas e informações de interesse da investigação.

Outra ação é aprimorar os mecanismos legais de intervenção na administração de pessoas jurídicas utilizadas para a prática de crimes por organizações criminosas.

Também, nesta sexta, Lula defendeu tramitação rápida no Congresso.  Ele ressalta que a proposta do Executivo garante instrumentos que blindam os órgãos públicos da atuação de membros desse tipo de organizações criminosas.

 

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST Foto: Divulgação
Justiça

TST valida uso de geolocalização para conferir horas extras alegadas por trabalhadores

02/11/2025
Polícia Civil prende ex-subsecretário de Quirinópolis por peculato
Justiça

Polícia Civil prende ex-subsecretário de Quirinópolis por peculato

31/10/2025
Gustavo Gayer
Justiça

Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro

30/10/2025
Polícia Militar deve se restringir às funções de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública
Justiça

CNJ orienta juízes a não aceitarem diligências solicitadas pela PM

29/10/2025
distrato STJ
Justiça

STJ valida retenção de 50% em distrato imobiliário e reforma decisão do TJ de Goiás

29/10/2025
Audiência pública debateu diretrizes nacionais para instalação de sistemas de recarga de veículos elétricos
Cidades

Goiânia discute regras para instalação de carregadores de veículos elétricos

02/11/2025
Remanescer
Agro

Desmatamento no Cerrado cai 11,5% e consolida segunda queda consecutiva

02/11/2025
APAE
Escola

Goiás manifesta repúdio e destaca papel das APAEs

02/11/2025
Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta
Justiça

Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta

02/11/2025
Pesquisa