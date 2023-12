Projeto do Governo de Goiás para transporte público conquista prêmio

O Governo de Goiás conquistou o segundo lugar no 2º prêmio Boas Práticas do Consórcio Brasil Central nesta segunda-feira, 11, em Brasília. O estado foi premiado na categoria Infraestrutura e Logística com a iniciativa de subsídio ao transporte público, por meio do Estado e das prefeituras, que tem garantido o congelamento no preço da passagem de ônibus em R$ 4,30 desde 2019.

O projeto intitulado ‘Inclusão em movimento: Efetivando a Política Social no Transporte Público da Região Metropolitana de Goiânia’ foi apresentado pela Secretaria-Geral de Governo. O subsecretário da pasta, Miguel Ângelo Pricinote, explica que ele “tem objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de transporte público por meio de uma tarifação flexível, que só foi possível através do complemento tarifário do transporte”, diz.

De janeiro a outubro deste ano, o montante investido no transporte público da capital foi de R$ 301 milhões, sendo o repasse mensal no valor de R$ 30 milhões. Somente o Governo de Goiás repassa mais de R$ 12,4 milhões por mês para a manutenção do sistema, o subsídio garante a manutenção das linhas e a qualidade dos serviços prestados.

A segunda edição do prêmio contou com 139 inscrições. Na mesma categoria Infraestrutura e Logística, Mato Grosso do Sul ficou em 1º lugar com o projeto App Transportador, e o Governo de Goiás garantiu uma dobradinha, alcançando também o 3º lugar, por meio da ação Procedimento para Controle Quantitativo e Qualitativo de Medição de Obras Rodoviárias, de iniciativa da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Criado em 2015, o Consórcio Brasil Central é uma entidade constituída pelo Distrito Federal e seis estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia e Tocantins. A ideia é fomentar a competitividade individual e regional dos entes consorciados.