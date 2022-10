Projeto Educação e Mobilidade atende mais de 600 estudantes

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), atendeu mais de 600 alunos de escolas municipais e particulares da capital goiana, em três meses, com o projeto Educação e Mobilidade. Neste período, as crianças foram orientadas quanto a boas condutas nas vias públicas enquanto cidadãos.

O espaço é especialmente exclusivo a programas de educação de trânsito e a pista tem infraestrutura das vias urbanas de forma a proporcionar experiência e aprendizado em relação às leis de trânsito.

Para o prefeito Rogério Cruz, esse é mais um passo da gestão em prol da humanização do trânsito da cidade, por meio da integração entre as secretarias de Mobilidade e Educação. “A criança passa a mensagem quando chega em casa e é justamente esse o nosso objetivo, educar desde a infância para que possamos transformar a realidade do trânsito em nossa capital”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

O gerente de Educação de Trânsito, Horácio Ferreira, explica que o espaço interativo foi construído para receber e orientar as crianças quanto a ser cidadãos multiplicadores de boas condutas no trânsito. “Nosso objetivo é que sejam pessoas conscientes no trânsito e, assim, respeitem as normas”, completa.