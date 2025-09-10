Projeto mapeia cardiopatias congênitas para transformar saúde materno-infantil em Goiânia

As cardiopatias congênitas atingem um a cada 100 recém-nascidos vivos no Brasil, configurando-se como a terceira maior causa de mortalidade neonatal. No entanto, o diagnóstico precoce e a assistência adequada podem mudar esse cenário. É com esse propósito que chega ao estado de Goiânia o projeto “Diagnóstico Precoce das Cardiopatia Congênita”, uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), em colaboração com o Ministério da Saúde. O objetivo é mapear, fortalecer e ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento dessas condições em todo o país. Com execução prevista até dezembro de 2026, a iniciativa representa a primeira ação nacional coordenada para enfrentar um problema que afeta 29 mil bebês brasileiros por ano.

Essa condição, que atinge o coração ainda em formação, durante as primeiras oito semanas de gestação, é responsável por 6% dos óbitos antes do primeiro ano de vida e 30% das mortes no período neonatal quando se apresentam na forma mais grave. “O diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas é essencial para a prevenção de complicações graves e melhora significativa do prognóstico. Identificar ainda durante a gestação permite intervenções e possibilita o planejamento do parto em centros especializados”, explica Jaqueline Radin, líder operacional de projetos Proadi-SUS pelo Hospital Moinhos de Vento.

Atualmente em execução, o projeto atua em três frentes estratégicas para transformar este cenário: o primeiro eixo realiza um diagnóstico situacional inédito da Rede de Atenção à Saúde (RAS) em todos os estados brasileiros, para conhecer o cenário atual das cardiopatias congênitas no Brasil nos três níveis de atenção. Através de ferramentas específicas desenvolvidas pela equipe e aplicadas em 81 centros distribuídos pelas capitais brasileiras, o mapeamento identifica vazios assistenciais e fragilidades nos processos de cuidado. “Na construção das ferramentas tentamos pensar nas pluralidades do Brasil como um todo, para contemplar todas as regiões do país. Na região Norte do Brasil, por exemplo, o transporte de pacientes também é realizado por ambulância fluviais, as ‘ambulanchas’ “, destaca Jaqueline, evidenciando as particularidades regionais consideradas.

O diferencial da iniciativa está na abordagem preventiva e na perspectiva econômica do cuidado em saúde. O diagnóstico precoce, realizado durante o pré-natal, permite acompanhamento especializado durante toda a gestação, possibilita cirurgias intrauterinas quando necessário e garante que o parto ocorra em maternidades de alto risco equipadas para atender emergências cardiológicas neonatais. “Se prevenir antes é possível reduzir complicações e custos, além de garantir melhor qualidade de vida”, pondera a responsável, destacando o impacto financeiro positivo da prevenção para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de novembro, quando os resultados do diagnóstico situacional forem apresentados ao Ministério da Saúde, o projeto avançará para o eixo de elaboração de estratégias de enfrentamento em conjunto com as regiões do país. O terceiro passo contempla as ações educacionais por meio da capacitação de profissionais através de cursos EAD gratuitos – o primeiro está previsto para ser lançado em outubro, com expectativa de mais de mil participantes –, oficinas presenciais, teleconsultorias com especialistas e desenvolvimento de materiais educativos.

Com uma equipe de 15 profissionais apoiada pelo Ministério da Saúde e rede colaborativa, “o projeto representa um marco na busca pela universalidade e igualdade de acesso ao diagnóstico e tratamento das cardiopatias congênitas, condições que, quando identificadas precocemente, têm prognóstico significativamente melhor e menor impacto socioeconômico para as famílias brasileiras”, conclui Admilson Reis da Silva, superintendente de Responsabilidade Social e Gestão de Riscos do Hospital Moinhos de Vento.

