Projeto “Ocupa o Centro” transforma Rua 8 em espaço de lazer e cultura em Goiânia

Goiânia passa a contar, a partir desta sexta-feira (15/08), com uma nova iniciativa de lazer, cultura e convivência no coração da cidade. O projeto Ocupa o Centro, da Prefeitura de Goiânia, inspirado em lei de autoria da vereadora Aava Santiago, fecha ruas do centro histórico para o trânsito de veículos e abre espaço exclusivo para pedestres aproveitarem atividades culturais, esportivas e artísticas de forma gratuita.

O ponto central da ação é a Rua 8, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4, que ficará aberta para o público às sextas e sábados, a partir das 18h, e durante todo o dia em domingos e feriados.

Música, esporte e cultura no coração da cidade

Segundo o prefeito Sandro Mabel, a proposta é devolver o centro da capital aos moradores, oferecendo segurança e diversão: “Hoje é dia de ocupar o Centro! Criamos um espaço só para as pessoas aproveitarem Goiânia com tranquilidade e alegria”, destacou em vídeo publicado nas redes sociais.

O projeto vai oferecer shows musicais, apresentações culturais, atividades esportivas, espaço para arte de rua e opções de lazer para toda a família, em um ambiente livre de trânsito e aberto à comunidade.

Origem da lei e aplicação prática

O Ocupa o Centro é fruto de uma lei municipal proposta em 2021 pela vereadora Aava Santiago, sancionada em dezembro de 2024 e que entrou em vigor neste mês. A parlamentar comemorou a implementação da medida, destacando o caráter coletivo da conquista.

“Fico muito feliz em ver que o trabalho do nosso mandato deu resultado. É assim que faço política: atuando como vereadora de oposição, mas entendendo que a cidade só tem a ganhar quando construímos consensos pelo bem comum”, afirmou.

Aava agradeceu também o apoio de outros vereadores e da gestão municipal na execução da iniciativa, classificada por ela como um “marco histórico para o centro da cidade”.

Debates sobre o futuro do centro

A revitalização da região central segue em debate na Câmara Municipal. O vereador Sanches da Federal anunciou a realização de uma audiência pública no próximo dia 20 de agosto, às 16h30, para discutir melhorias como iluminação, segurança, estacionamento, limpeza visual e incentivos fiscais.

“É importante resgatarmos o centro. Estão todos convidados para dialogar sobre os próximos passos”, afirmou o vereador. A vereadora Aava Santiago, em resposta, confirmou presença na audiência.

Transformação urbana

Com a implementação do projeto, Goiânia segue a tendência de grandes cidades que têm resgatado espaços urbanos para uso social, cultural e turístico, fortalecendo o comércio local e promovendo mais segurança ao centro.

📍 Serviço – Ocupa o Centro