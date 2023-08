Projeto que dá nome de Iris Rezende a trecho da BR-153 vai para sanção

Trecho em questão liga as cidades de Anápolis, em Goiás, a Aliança do Tocantins, no Tocantins

Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2023 - 21:00

Após uma vida dedicada à política, Iris Rezende morreu em novembro de 2021