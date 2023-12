Projeto social Beleza nas Ruas acontece neste domingo em Goiânia

Será realizada no domingo, 3, a 5ª edição do projeto social Beleza nas Ruas, das 8h30 às 11h30, no Mercado Aberto da Avenida Paranaíba, em Goiânia. O projeto, que acontece anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro também em outras regiões do Brasil, tem por missão ajudar pessoas em situação de rua.

Além da entrega de alimentos e água, a ação vai oferecer produtos de higiene, roupas, calçados e também produtos para pets, pois haverá arrecadação e distribuição em abrigos de animais. Durante o evento também haverá um momento de comunhão e lazer, com estrutura para show ao vivo e karaokê. ”Toda e qualquer tipo de doação é importante. Recebemos aquilo que está proposto no coração das pessoas, inclusive tempo, carinho, afeto e amor. A cada ano temos visto mais pessoas envolvidas em prol da dignidade do próximo e isso é muito gratificante”, compartilha a empresária Karla Lima, idealizadora do projeto.

Para os interessados em contribuir com a ação e que desejam fazer suas doações, poderá fazê-lo presencialmente no dia do evento ou via drive-thru.

Segundo a organização, o que for arrecadado e não for usado no evento, será direcionado para distribuição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS/SEDHS).

Beleza nas Ruas

O projeto acontece anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro e visa ajudar pessoas em situação de rua. Em 2019, a primeira edição do Beleza nas Ruas foi realizada em Natal, Recife, Curitiba e Brasília, e aconteceu em lugares como escolas de futebol e clínicas de recuperação de dependentes químicos, além de locais abertos.

Neste ano, o projeto acontece também em Balneário Camboriú (SC), Brasília (DF), entre outras cidades. Em cada edição, cerca de 100 pessoas são atendidas de forma direta no projeto.

O Beleza nas Ruas também é parceiro de outros projetos, tais como Projeto Solidaire, Grupo Amparar, Projeto Social Sempre Dá Para Fazer Alguma Coisa e T Solidão Solidária Goiás.