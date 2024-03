Proprietário de casa noturna é preso em flagrante por maus-tratos a cachorros

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás, nesta terça-feira, 12, após denúncias de maus-tratos a dois cachorros em sua propriedade, uma casa de festas noturnas. Os animais, usados como cães de guarda, foram encontrados em condições deploráveis, desnutridos e em ambiente inadequado, com água suja e comida deteriorada. Esta não é a primeira vez que o proprietário é autuado por maus-tratos, sendo esta a terceira ocorrência, revelando uma preocupante recorrência de negligência.

O indivíduo foi conduzido ao Grupo de Proteção Animal e autuado em flagrante, podendo enfrentar até cinco anos de prisão. Os cachorros foram encaminhados para cuidados veterinários, com a fêmea precisando de uma bolsa de sangue devido à gravidade de sua condição, e serão posteriormente colocados para adoção.

A prisão ocorreu após uma denúncia feita pelo disque denúncia 197, que alertou as autoridades sobre as condições adversas enfrentadas pelos animais no estabelecimento do suspeito. A equipe policial, ao verificar as denúncias, constatou a veracidade das informações, encontrando os cachorros em situação deplorável, sofrendo com a falta de alimentação adequada e cuidados básicos de saúde. A reiteração do comportamento negligente por parte do proprietário, mesmo após autuações anteriores, evidencia a gravidade do caso.

Os animais foram encaminhados para tratamento na clínica veterinária, enquanto aguardam pela sua recuperação para serem disponibilizados para adoção através do Centro de Zoonoses.