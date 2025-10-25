search
Prorrogadas as inscrições ao Programa de Incubação do IFG Aparecida

Pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo (formal ou informal), com ideias ou negócios de base tecnológica, social ou cultural e necessitem de auxílio para sua estruturação ou estabilização podem se inscrever até dia 29 de outubro no Programa de Pré-incubação ou Incubação do Núcleo Incubador do IFG - Câmpus Aparecida de Goiânia


IFG Alimentos Aparecida

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Aparecida de Goiânia prorrogou as inscrições do edital 12/2025, para a seleção de projetos e empreendimentos ao Programa de Pré-incubação ou Incubação do Núcleo Incubador do IFG Aparecida de Goiânia. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo (formal ou informal), com ideias ou negócios de base tecnológica, social ou cultural, com foco em sustentabilidade e impacto socioambiental positivo, que necessitem de auxílio para sua estruturação ou estabilização. Com a prorrogação, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de outubro. As demais etapas do cronograma também tiveram datas alteradas e podem ser conferidas na Retificação do Edital.

Além de estimular e apoiar a criação de novos empreendimentos de base tecnológica, social ou cultural e de oferecer suporte a empresas nascentes, o Programa de Pré-incubação e Incubação do Núcleo Incubador do Câmpus Aparecida de Goiânia tem como objetivos estimular a integração das instituições de ensino com as empresas do setor privado, com os órgãos do setor público e com as rganizações da sociedade civil; estimular a economia local e regional; e estimular o desenvolvimento da cultura de empreendedorismo e inovação no município de Aparecida de Goiânia e região. De acordo com o edital, as propostas devem possuir sinergia com as áreas de atuação do câmpus e como o propósito do Núcleo Incubador do Campus Aparecida de Goiânia. Não se exige que o empreendimento ou grupo esteja formalmente constituído ao realizar a apresentação da proposta, o que se fará obrigatório somente no caso de a proposta ser aprovada.

São considerados projetos e empreendimentos de Pré-Incubação os que correspondem a ideias em fase incial, sendo de Incubação os negócios já em andamento. Os participantes terão benefícios como orientação para montar seu plano de desenvolvimento do empreendimento; acompanhamento em cinco áreas-chave (empreendimento/ tecnologia/ inovação e sustentabilidade/ mercado/ gestão e governança), capacitações, assessorias e consultorias especializadas; apoio técnico para aprimorar produtos e serviços; ajuda na criação de projetos para captar recursos.

Vagas, taxa e isenção
São oferecidas até cinco vagas na modalidade de Pré-incubação e até duas vagas na modalidade de Incubação. Dos empreendimentos e projetos que forem incubados no Núcleo Incubador do Câmpus Aparecida de Goiânia não será cobrada taxa de participação na modalidade Pré-Incubação e será cobrada taxa mensal de R$ 100,00 na modalidade de Incubação. São isentos do pagamento da taxa de participação os estudantes e egressos do IFG e os empreendimentos que ainda não possuem capital de giro.

Inscrições
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre até o dia 29 de outubro por meio do preenchimento de formulário disponível no endereço: https://forms.gle/Tjb7n7YbEmx1miUD6 . Os proponentes vão participar de entrevista sobre o projeto/ empreendimento.

Mais informações
Informações sobre as modalidades Pré-Incubação e Incubação, documentação necessária para inscrição, prazos exigidos, seleção e critérios de avaliação estão explicados no edital. Outras informações podem ser solicitadas pelo whatsApp: (62) 3507-5996

– Edital 12/2025 – Núcleo Incubador IFG – Câmpus Aparecida de Goiânia:
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/31927/Edital%2012-2025%20-%20Incuba%C3%A7%C3%A3o.pdf

– Retificação do Edital 12/2025:
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/31927/Retificacao%20Edital%2012.pdf

Avatar

Pesquisa