Parque Zoológico tem entrada gratuita hoje

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), promove o acesso gratuito para todas as idades ao Parque Zoológico hoje. A iniciativa faz parte das ações em comemoração aos 90 anos da capital.

“Preparamos um circuito cultural para todas as idades, com ações, shows e apresentações culturais em todas as regiões. E o Zoológico faz parte da história da cidade, um espaço que cativa os goianienses e visitantes”, destaca o prefeito Rogério Cruz.

O local estará aberto à visitação das 8h30 às 17h, com entrada gratuita para todas as idades permitida até as 16h. “Convidamos toda a população para prestigiar a programação especial que preparamos para este dia”, assinala o presidente Danilo Guimarães.

Atividades

– Ação de enriquecimento alimentar dos animais pela equipe técnica com oferta de espetinhos de frutas nos período da manhã, no recinto de imersão, e oferta de picolés para os grandes felinos no período da tarde.

– Coral vozes em canto da Secretaria Municipal de Educação (SME), pela manhã.

– Projetos e atividades teatrais com a Associação Cultural Lua-Alá às 14h.

– Exposição de animais taxidermizados das 8h30 às 17h.