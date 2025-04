A Executiva Nacional do PSDB aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (29), o início oficial das discussões para a fusão com o Podemos. A decisão representa um passo formal na tentativa de unificação das duas legendas e ocorre após semanas de tratativas entre as direções partidárias. Segundo nota divulgada pela cúpula tucana, o objetivo é construir uma nova alternativa de centro democrático no cenário político nacional.

Com a decisão, o partido pretende ampliar o diálogo com suas bases em todos os estados, ouvir instâncias internas e alinhar juridicamente os detalhes da operação. Para isso, uma Convenção Nacional foi convocada para o dia 5 de junho, quando o partido deve deliberar sobre a fusão e eventuais alterações no estatuto da sigla que viabilizem a nova formatação.

A nota ressalta que as reuniões entre PSDB e Podemos continuarão nas próximas semanas, com o foco na construção de “convergências necessárias à consolidação da união de estruturas e, principalmente, de propósitos”. A proposta é consolidar uma legenda com identidade programática própria, capaz de disputar protagonismo nas eleições de 2026 com um projeto distante dos extremos ideológicos.

Nos bastidores, o ex-governador Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, já havia afirmado que da parte dos tucanos “tudo estava decidido” e que esperava o mesmo posicionamento do Podemos. No entanto, lideranças regionais do partido aliado, como o deputado federal Glaustin da Fokus, adotaram cautela diante de impasses locais — especialmente em estados como Goiás, onde há conflito entre os grupos de Perillo e do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Glaustin chegou a dizer que as negociações “esfriaram”, apesar de admitir que uma definição deve ocorrer até o início de junho.