O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, convocou reunião semipresencial da executiva nacional do partido para a próxima terça-feira (29), às 10h, com o objetivo de aprovar a fusão com o Podemos. A expectativa do ex-governador de Goiás é que o anúncio oficial da união ocorra já no mesmo dia. Caso aprovada, uma convenção nacional será convocada entre o final de maio e o início de junho para ratificar o novo estatuto da legenda.

De acordo com Marconi, a fusão será feita de maneira paritária, com divisão equilibrada dos espaços internos e rodízio no comando da nova sigla. “Da nossa parte já está tudo decidido, e da parte do Podemos também”, afirmou em entrevista ao portal Poder360. O tucano afirmou ainda que, após a convenção do PSDB, será realizada uma segunda convenção, desta vez conjunta com o Podemos, para definir a composição do novo diretório e da executiva nacional.

Marconi explicou que as negociações avançaram de forma decisiva com o Podemos depois que tratativas com outros partidos, como PSD, MDB, Solidariedade e Republicanos, se mostraram inviáveis para preservar a identidade tucana. “O PSDB tem um legado enorme. São mais de 35 anos mudando o Brasil com reformas estruturantes para todo lado. Um partido com essa história não pode desaparecer”, declarou. Mesmo assim, afirmou que o PSDB mantém conversas com o Solidariedade e o Republicanos para uma possível federação.

De acordo com Marconi, a nova sigla terá como prioridade lançar candidatura própria à presidência da República em 2026. O nome defendido por Marconi é o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que, segundo ele, já foi informado que terá “todo o apoio e toda a estrutura” necessária para coordenar o programa de governo e liderar a campanha nacional. “Ele é jovem, moderno e conduz um governo bom e ético”, afirmou. De acordo com Marconi, a nova legenda buscará se posicionar como uma “outra via”, capaz de polarizar com a esquerda e a direita no cenário político nacional.

Apesar do otimismo de Marconi, lideranças regionais do Podemos, como o deputado federal Glaustin da Fokus, ainda adotam cautela. Em entrevista recente, Glaustin afirmou que a negociação com o PSDB “já esteve mais forte” e que, diante de entraves locais em estados como Goiás e Minas Gerais, o cenário “esfriou” nos últimos dias. Ele destacou que a decisão final dependerá também do alinhamento com o grupo político liderado pelo governador Ronaldo Caiado e que o assunto deve ser definido até a próxima terça-feira (29).