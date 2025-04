Vereadora tucana diz que PSDB dobra de tamanho após fusão com Podemos

O PSDB em Goiás deve ganhar novo fôlego com a fusão em andamento com o Podemos, e dobrar de tamanho, estima Aava Santiago, vereadora pela legenda e membro da executiva nacional. Segundo ela, os detalhes da união das siglas ainda estão sendo costurados e o entendimento é manter o nome PSDB com ajustes que indiquem a nova composição.

“Eu tive lá no partido ontem (quarta-feira) em Brasília, conversei com o presidente nacional, Marconi Perillo, a ideia é que funda o Podemos e continue com o mesmo nome, que seria algo como PSDB + Podemos, entendeu? Algo nesse sentido.”, explicou a presidente à Rádio Sucesso FM na última quinta-feira (24).

A fusão prevê um revezamento no comando nacional da sigla, com Marconi Perillo assumindo a presidência inicialmente, seguido pela deputada federal Renata Abreu (Podemos), num rodízio acordado entre os grupos.

“A presidência nacional deve ficar de início com Marconi Perillo, depois com o Podemos, com a presidente Renata Abreu e depois eles vão fazer no revezamento. A cada ano, alguém do grupo Podemos, depois alguém do grupo do PSDB em Goiás.”

2026

A nova configuração partidária, segundo ela, impulsiona a pré-candidatura do ex-governador Marconi Perillo ao Palácio das Esmeraldas em 2026. “Claro que consegue, na verdade já conseguiria sem esse novo desenho do partido dobrando de tamanho. É claro que consegue, agora, o mais importante é saber que o partido vai ter muito repertório para disputar uma eleição, com muitos questionamentos a serem feitos”.

Recentemente, o deputado federal Glaustin da Fokus afirmou à coluna Giro que ainda tinha “algumas coisas a resolver em Goiás” e que teria “um pouco de dificuldade (com a fusão) porque a base que eu caminho é diferente da dele”. O deputado é da base do governador Ronaldo Caiado (UB) e tende a apoiar Daniel Vilela (MDB) ao Governo de Goiás no ano que vem.

Questionada sobre isto, ela disse que desconhece detalhes dos bastidores, mas que foi informada de que há consenso sobre possível candidatura em Goiás. “Tá acordado com todo mundo. Ao que me consta sim, não ouvi ele (Glaustin) dizendo que se posiciona do contrário, né? Eu não sei os detalhes dos bastidores disso, né? Mas é o que me consta, tá tudo pacificado.”, afirmou.

Depois da entrevista, Glaustin afirmou ao colunista da Tribuna do Planalto, Domingos Ketelbey, que as negociações enfrentam dilemas políticos em Goiás e que a decisão sobre aliança seria fechada na semana que vem.

Aava fica?

Sobre sua permanência na legenda, ela disse que sua relação com o PSDB é de construção política, e não de conveniência eleitoral. “Sempre acreditei em partidos como construção de visão de mundo, construção de agenda”, pontuou.

“Eu preciso conhecer quais serão as novas regras e as condições de permanência nesse novo partido que se desenha para saber se eu sigo nesse caminho, que é o que tudo indica que sim, mas eu não posso afirmar isso de maneira categórica sem saber sobre as novas regras.