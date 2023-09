PT vai ao STF contra bolsonarista por divulgar fake news

A bancada do PT na Câmara dos Deputados entrará hoje com pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que investigue o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) pela divulgação de um vídeo mentiroso contra o presidente Lula sobre as doações enviadas às vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. Ontem, um dia depois da publicação, o parlamentar goiano apagou a postagem.

O vídeo falso compartilhado pelo deputado goiano afirma que Lula teria suspendido a entrega de doações em Lajeado (RS), cidade onde morreram 3 das 46 vítimas dos temporais. A demora seria, segundo a fake news, para dar tempo de o presidente voltar da Índia, onde estava em viagem oficial, para gravar vídeos fazendo as entregas.

Para o líder do PT na Câmara, Zeca Dircey, Gayer cometeu conduta “grave e criminosa”. “Prática criminosa, odiosa e inconstitucional de buscar desestruturar instituições, atacar autoridades e prejudicar a população em geral, notadamente em momentos de calamidades e tragédias naturais”, escreveu a bancada do PT na representação ao Supremo.