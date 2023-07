Publicado edital para contratação de 56 profissionais para a Agehab

O Governo de Goiás publicou, nesta terça-feira, 4, edital para seleção de 56 profissionais temporários de diversas funções para atuação na Agência Goiana de Habitação (Agehab). Há vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro, advogado e assistente social. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 18 de julho.

A remuneração mensal é de R$ 11.220,00 para os cargos de engenheiro e arquiteto, e de R$ 5.000,00 para as funções de advogado e assistente social. As inscrições serão feitas pelo portal de seleção da Secretaria da Administração (Sead), por meio do endereço http://selecao.go.gov.br/. As taxas de inscrição são de R$ 50 e R$ 30, respectivamente.

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados vão atuar na agência em contratação temporária, pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por período equivalente.

Para acessar o edital e obter mais informações, os interessados devem acessar o portal de seleção, por meio do site https://www.selecao.go.gov.br/.