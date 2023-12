Público poderá votar no 1º Concurso de Presépios em Goiânia

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia, está promovendo o seu primeiro “Concurso de Presépios para o Natal”. Com o tema “Hoje vos nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor.” – Lucas 2, 11, o concurso tem como objetivo promover a cultura e as tradições católicas do Natal, engajar a comunidade em atividades culturais e valorizar as habilidades artesanais locais.

A exposição dos presépios vai até o dia 08 de janeiro de 2024. Uma comissão julgadora, composta por quatro membros, avaliará os presépios com base em critérios de singularidade, criatividade, inovações e harmonia visual. Haverá também uma votação popular, e os resultados finais serão determinados pela soma das notas dos jurados e dos votos populares.

Para a participação dos visitantes na votação, uma urna ficará disponível nas proximidades da área de exposição, contendo cédulas, nelas devem ser assinalado o número correspondente do presépio escolhido. Os horários de visitação são de segunda a sexta, das 9h às 21h, sábado das 9h às 16h e domingo das 7h30 às 11h30 e das 18h30 às 21h30.

A apuração dos votos populares será no dia 09 de janeiro de 2024. O resultado final será determinado pela soma das notas atribuídas pela Comissão Julgadora, acrescidas de 5 pontos referentes à escolha dos visitantes. O presépio com a pontuação mais alta ocupará a primeira colocação, assim também definindo o segundo e terceiro lugar.

Premiações

Os prêmios totalizam R$ 9.000,00, distribuídos da seguinte forma:

– Primeiro Lugar: R$ 5.000,00

– Segundo Lugar: R$ 3.000,00

– Terceiro Lugar: R$ 1.000,00