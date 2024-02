Que tal adotar um pet? 15 estão esperando por um novo lar

Ao longo dos últimos anos diversos animais têm sido abandonados nas proximidades do Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental, Prof. Jamil Issy (Cresm). Um grupo de colaboradores da unidade estadual, localizada no município de Aparecida de Goiânia, tem se empenhado na missão de zelar dos animais abandonados. O problema é que a unidade médica não possui estrutura adequada ou recursos para receber o grande número de cães que têm chegado à instituição.

Pensando no bem-estar dos animais uma equipe de colaboradores se uniu e criou o Grupo de Protetores. Thais Rodrigues Nogueira, monitora multiprofissional do Cresm, é uma das voluntárias, e conta sobre o aumento da população canina nos arredores da unidade. “O número de animais abandonados tem aumentado nos últimos meses, alguns chegam em condição extremas, bastante debilitados e doentes. Estamos ajudando dentro das nossas possibilidades. Os voluntários tem alimentado, fornecido abrigo e sempre que possível amparo veterinário, porém os recursos são insuficientes frente a demanda, é importante que a população entenda que o Cresm não é um local adequado para receber esses animais. A população de cães acolhidos nesse momento excede nossa capacidade, por isso a importância de encontrar um lar para os cães que aqui estão e conscientizar a população para coibir a prática do abandono”, reforçou Thais Rodrigues, que ainda explica que em média os cães consomem cerca de 75 kg de ração por mês.

Atualmente 15 animais entre adultos e filhotes estão disponíveis para adoção. Os interessados podem se dirigir à recepção da unidade e informar o desejo de adotar um dos pets.

É importante que a população se conscientize que abandonar animais é crime. A partir de 2020, a lei ficou mais rigorosa e a pena de maus tratos ao animais tem reclusão de dois a cinco anos,além de multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato.

O Cresm fica na avenida Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02, lote parte 02, fazenda Santo Antônio em Aparecida de Goiânia. O contato pode ser feito pelo telefone (62) 3952-5500 ou email [email protected]