O trânsito está bloqueado na Avenida Pedro Ludovico, no Setor Cidade Jardim, devido à queda de uma árvore na via. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) realizam o controle viário no local.

A Mobilidade orienta que os condutores redobrem os cuidados e busquem rotas alternativas. A Comurg já foi acionada.