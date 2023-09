Queda no preço da cesta básica em Goiânia

O preço da cesta básica de alimentos caiu em 16 capitais no mês de agosto, em comparação a julho. Os dados, divulgados nesta quarta-feira, 6, são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que pesquisa mensalmente o preço da cesta de alimentos em 17 capitais.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano até agosto, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para Vitória, com queda de 9,32%; Goiânia, 8,96%; Belo Horizonte, queda de 7,22%, e Campo Grande, 7,06%.

… maior custo

A cidade de Porto Alegre foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 760,59.

… mais cara

Com base na cesta mais cara que, em agosto, foi a de Porto Alegre, e levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas da família de um trabalhador com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima que o valor do salário mínimo necessário, no oitavo mês do ano, deveria ter sido R$ 6.389,72 ou 4,84 vezes o mínimo de R$ 1.320 em vigor.

Produtos

Os preços do leite integral e da batata registraram queda em todas as 17 capitais pesquisadas. O do feijão carioquinha caiu em todos os locais onde é pesquisado – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Belo Horizonte e São Paulo. O do feijão tipo preto diminuiu em três das cinco capitais onde é pesquisado. O da carne bovina de primeira e o do tomate caíram em 14 das 17 capitais pesquisadas. Já o preço do pão francês apresentou elevação em 11 das 17 cidades pesquisadas, assim como o do arroz agulhinha, que aumentou em 12 das 17 capitais pesquisadas.

Nova loja

A Livraria Leitura está em expansão e abrirá uma nova loja de 360m² em Valparaíso de Goiás, no dia 20 de outubro. A nova loja estará localizada no primeiro piso do Shopping Sul e seguirá o perfil das outras 104 casas da marca, espalhadas por 22 estados brasileiros. A abertura da loja em Valparaíso promove a democratização do acesso ao conhecimento e enriquece as experiências intelectuais e culturais dos visitantes. A Leitura investe na capacitação dos colaboradores e oferece serviços exclusivos, como o programa de fidelização Sempre Leitura. A marca planeja continuar sua política de expansão, com mais dez inaugurações previstas para 2024.

‘Providencial’

O Sindilojas-GO apoia a urgência para tramitação do projeto de lei que trata do programa Desenrola Brasil e do rotativo do cartão de crédito. As duas iniciativas colaboram diretamente para a diminuição do endividamento das famílias e, indiretamente, para o aumento das vendas no comércio.

Endividamento I

Em julho deste ano, 85,9% das famílias endividadas deviam para administradoras de cartão de crédito, segundo aponta pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O endividamento do consumidor em Goiás é o sexto menor do Brasil, mas ainda assim segue num patamar elevado, de 68% das famílias goianas.

Endividamento II

O nível de endividamento das famílias brasileiras caiu em agosto pelo segundo mês consecutivo, mas a proporção de pessoas com dívidas atrasadas e das que afirmam que não conseguirão quitar os atrasos cresceu. Isso é mostrado pela Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice de endividamento recuou de 78,1% para 77,4%, sendo o menor desde junho de 2022. Nos últimos 12 meses, a redução é de 1,6 ponto percentual. A queda no endividamento se deu em todas as faixas pesquisadas pela CNC. No entanto, a proporção de inadimplentes, ou seja, pessoas com contas atrasadas, cresceu e chegou em agosto a 30%. Além disso, o nível de consumidores que afirmam que não vão conseguir pagar as contas atrasadas é preocupante e atinge principalmente as pessoas com renda de até três salários mínimos.

Desafios na inovação

Apesar de uma melhoria geral no ranking de competitividade dos estados, com Goiás subindo sete posições, o estado enfrenta um desafio significativo quando se trata de inovação. De acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP), Goiás perdeu quatro posições no pilar de inovação, agora ocupando o 21º lugar na avaliação. Isso deve levar a uma queda em indicadores como investimentos públicos em P&D, Patentes e Empreendimentos Inovadores. O resultado foi discutido em uma reunião do Pacto Goiás pela Inovação e levantou preocupações sobre a necessidade de melhorar as políticas relacionadas à inovação no estado.

Grupo de trabalho

Diante da preocupante queda de Goiás no ranking de competitividade relacionado à inovação, foi decidido durante a reunião plenária do Pacto Goiás pela Inovação a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo será responsável por analisar a pesquisa e formular sugestões para reverter a situação, com o objetivo de contribuir com o estado nas próximas avaliações. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação declarou preocupação com os resultados e reiterou o compromisso do pacto em melhorar as políticas de inovação no estado.

Setor supermercadista

A 20ª edição da SuperAgos, feira anual de negócios voltada para o setor supermercadista, será realizada de 13 a 15 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia. O evento é organizado pela Associação Goiana de Supermercados (Agos) e é considerado o principal evento voltado ao varejo supermercadista do Centro-Oeste. O Sebrae Goiás é apoiador do evento e de 26 pequenos negócios goianos que participarão como expositores. A expectativa é que as negociações geradas cheguem a R$ 120 milhões, com um público de 20 mil visitantes e representantes de 22 estados brasileiros.

Exportações

As exportações goianas cresceram 37% em agosto deste ano na comparação com igual período de 2022, com saldo superavitário de US$ 810 milhões. O resultado mantém Goiás no 8º lugar no ranking nacional de exportações em 2023.

Importações

China, Estados Unidos e Tailândia foram os principais vendedores de mercadorias para o Estado. Os produtos mais adquiridos foram: insumos farmacêuticos, adubos, veículos automóveis, reatores nucleares e produtos químicos orgânicos.