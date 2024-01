Bruno Peixoto (UB) abdicou do plano de se tornar prefeito de Goiânia e, segundo uma fonte, a declaração, nesta quarta-feira (17), foi precedida por uma conversa telefônica com o governador Ronaldo Caiado, que passou por uma cirurgia nesta manhã, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Um dos políticos ouvidos pela coluna Tribuna Política avalia que o erro do presidente da Assembleia foi a movimentação açodada, esquecendo-se de que caberia a Caiado a palavra final.