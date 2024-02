Região Centro-Oeste teve o maior crescimento do PIB no Brasil

A região do Centro-Oeste conseguiu expansão de 0,2% em sua atividade econômica no terceiro trimestre de 2023. No acumulado de 12 meses, o Produto Interno Bruto (PIB) da região apresenta o maior crescimento entre todas as regiões, alcançando 5,1%, alinhada ao sólido desempenho da agropecuária nos primeiros meses do ano anterior. Os dados foram levantados pelo Relatório Regional sobre o PIB, realizado pela 4intelligence.

A indústria cresceu 0,7%, notabilizando-se o setor de indústria de transformação, com 4,0%, especialmente em Goiás (5,6%) e Mato Grosso do Sul (4,5%).

A contração mais expressiva ocorreu no setor agropecuário, com 3,7%, influenciado pelo desempenho negativo em todos os estados, com destaque para Goiás (-5,7%) e Distrito Federal (-5,7%), indicando acomodação do setor após fortes oscilações nos trimestres anteriores.

Em serviços, alta de 0,9%, mas a maior progressão setorial ocorreu impulsionada pelo segmento de outros serviços (2,5%).

De acordo com o relatório da empresa, Esses números incorporaram o setor agropecuário, que manteve resiliência nesse último período, além do consumo e de um mercado de trabalho pujante. Para 2024, o esperado é o avanço de 1,7% do PIB.

A projeção mais modesta reflete, acima de tudo, expectativa de desempenho bem mais fraco do agronegócio e crescimento marginalmente menor de serviços, ainda que este, junto da indústria, deve seguir avançando em 2024.