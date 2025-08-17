search
Regularização de veículos em Goiânia ganha novos serviços no Vapt Vupt

Atendimentos incluem emissão de documentos e facilidades para motoristas na capital


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/08/2025 - 08:58

O atendimento requer agendamento no Portal Expresso. Foto: Reprodução

O Vapt Vupt Padrão Detran, em Goiânia, passou a oferecer novos serviços voltados à regularização de veículos. A iniciativa busca reunir em um só espaço atendimentos que antes estavam disponíveis apenas em unidades específicas do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A centralização facilita o acesso dos cidadãos que precisam resolver pendências relacionadas à documentação de seus veículos.

Entre os serviços agora disponíveis estão a emissão e reemissão da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) e do Certificado de Registro de Veículo (CRV). Esses documentos são exigidos em processos de compra, venda e alteração de titularidade, além de regularizações em casos de perda ou extravio. Também é possível solicitar a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), documento que comprova a inexistência de pendências financeiras vinculadas ao veículo.

Outros atendimentos incorporados ao Vapt Vupt incluem solicitações de benefícios tributários relacionados a veículos, autorizações do Inmetro para mudanças de características ou reenquadramento de sinistros e processos de retirada de restrições ou embargo veicular. Esses procedimentos atendem a situações específicas, mas essenciais para quem precisa manter a regularidade documental e legal do automóvel.

Para garantir mais organização no atendimento, o acesso aos serviços exige agendamento prévio. O procedimento deve ser feito por meio do Portal Expresso (go.gov.br), onde o cidadão escolhe data, horário e unidade disponível. A medida busca reduzir filas e permitir que cada usuário seja atendido dentro do tempo previsto, evitando esperas prolongadas.

A inclusão dos serviços de regularização de veículos no Vapt Vupt Padrão Detran representa uma ampliação das opções oferecidas em Goiânia. Dessa forma, os motoristas e proprietários de veículos contam com um local centralizado para resolver questões que envolvem documentação, tributos e ajustes técnicos, sem precisar se deslocar a diferentes órgãos do Detran.

