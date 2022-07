Restaurante do Bem retoma atendimentos 100% presenciais a partir do dia 18 de julho

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) informa que retomará o fornecimento presencial das refeições servidas nas 13 unidades do Restaurante do Bem, instaladas na capital e no interior, a partir da próxima segunda-feira, 18 de julho. Desde 2020, os alimentos estavam sendo entregues em marmitas para consumo fora das unidades. A medida foi tomada em prevenção à pandemia da Covid-19.

Após a retomada do serviço no formato presencial, o preparo dos alimentos continuará seguindo todas as normas sanitárias vigentes. As refeições serão servidas exclusivamente por funcionários, inclusive molhos e saladas. As equipes também vão disponibilizar à população itens de higiene e intensificar a limpeza do ambiente.

O Restaurante do Bem possui duas unidades em Goiânia, sendo uma no Centro da capital e outra no bairro de Campinas. Anápolis e Luziânia também contam com duas unidades cada. Os demais restaurantes estão instalados em Rio Verde, Caldas Novas, Jaraguá, Goianésia, Minaçu, Águas Lindas de Goiás e Valparaíso de Goiás.

O programa serve refeições de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 14 horas e atende, principalmente, pessoas em situação de rua, idosos, desempregados, aposentados e trabalhadores.

Cardápio

O cardápio balanceado do Restaurante do Bem é definido por nutricionistas e contém verduras, legumes e frutas de sobremesa. Todo o processo segue normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e cada restaurante conta com um fiscal capacitado para garantir o bom atendimento e a qualidade da alimentação servida.

Unidades do Restaurante do Bem

Unidade I: Av. Goiás, nº 1.176, Centro – Goiânia/GO

Unidade II: Av. Anhanguera, nº 8.473, Qd. 97, Lt. 03, Campinas – Goiânia/GO

Unidade III: Rua Barão de Cotegipe, nº 358, Centro – Anápolis/GO

Unidade IV: BR-153, Km 99, Bairro São João – Anápolis/GO (UEG – Câmpus Henrique Santillo)

Unidade V: Av. Presidente Vargas, nº 2.679, Centro – Rio Verde/GO

Unidade VI: Rua Araguacema, Qd. 41, Lts. 49/50, Lojas 06 a 08, Jardim Ingá – Luziânia/GO

Unidade VII: Av. Joaquim Braz de Queiroz, Qd. 01, Lts. 03, 06 e 07, Parque Estrela Dalva VII – Luziânia/GO

Unidade VIII: Qd. Q-A3, Lote 2-A, Anexo Restaurante Comunitário, Mansões Pôr do Sol – Águas Lindas de Goiás/GO

Unidade IX: Avenida Central, Lt. 01/06, Qd. 23, Bairro Cruzeiro do Sul – Valparaíso de Goiás/GO

Unidade X: Rua Dr. Ciro Palmerston, nº 14, Parque dos Pomares – Caldas Novas/GO

Unidade XI: Rua João Pedro de Oliveira, Qd. 03, Lt. 03, Setor Jardim Aeroporto 3 – Jaraguá/GO

Unidade XII: Rua 26 nº 337, Qd. 215 Lt. 03, fundos com Avenida Goiás Lt. 23 Qd. 215, Bairro Carrilho – Goianésia/GO

Unidade XIII: Av. Araguaia, nº 1.411, Setor Vila Batista – Minaçu/GO