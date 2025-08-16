search
Cidades

Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas em Caldas Novas

Equipes do Samu socorreram integrantes dos Legendários feridos e levaram para hospitais de Caldas Novas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2025 - 11:42

Legendários Caldas Novas
Equipes do Samu socorreram integrantes dos Legendários feridos e levaram para hospitais de Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Um retiro espiritual masculino dos Legendários na zona rural de Caldas Novas foi interrompido por um ataque de abelhas na tarde de sexta-feira (15). O grupo de cerca de 50 homens participava do movimento Legendários quando foi surpreendido pelo enxame, que provocou correria e deixou vários feridos, que foram levados para hospitais da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato. Pelo menos oito participantes precisaram de atendimento especializado devido à gravidade das ferroadas. Cinco deles foram levados a hospitais da cidade, enquanto outros dois foram encaminhados por ambulância particular para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre os casos mais delicados, um paciente chegou à emergência em uso de oxigênio por cateter. Após avaliação médica, recebeu alta ainda na noite de sexta-feira. Os demais, segundo a equipe de saúde, apresentaram quadro estável. Não há confirmação se o retiro prosseguiu após o incidente.

Moral
O grupo gerou polêmica no início de julho, quando liderança nacional da franquia Legendários, exclusiva para homens, disse que iria a Caldas Novas para recuperar a moral da cidade. Na época, internautas criticaram o envolvimento da iniciativa, que é remunerada, com discursos religiosos, bem questionaram a conduta de quem participa das atividades.

O corretor Ricardo Martins, líder legendário, afirmou que o encontro serviria para “resgatar Caldas Novas da inversão de valores”, que segundo ele foi provocada por shows sertanejos, festivais e festas na cidade. Por outro lado, vídeo em que ele fala abertamente sobre um episódio em que traiu a esposa circulou entre públicos que criticam o discurso moralista nas redes sociais.

Legendários
O movimento Legendários surgiu na Guatemala, em 2015, fundado pelo pastor Chepe Putzu, da Igreja Casa de Dios. O grupo chegou ao Brasil em 2017 e rapidamente se tornou um dos maiores em número de participantes, com foco na transformação de homens, famílias e comunidades através de experiências que buscam a melhor versão de si mesmos.

Avatar

