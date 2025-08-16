Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas em Caldas Novas

Um retiro espiritual masculino dos Legendários na zona rural de Caldas Novas foi interrompido por um ataque de abelhas na tarde de sexta-feira (15). O grupo de cerca de 50 homens participava do movimento Legendários quando foi surpreendido pelo enxame, que provocou correria e deixou vários feridos, que foram levados para hospitais da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato. Pelo menos oito participantes precisaram de atendimento especializado devido à gravidade das ferroadas. Cinco deles foram levados a hospitais da cidade, enquanto outros dois foram encaminhados por ambulância particular para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre os casos mais delicados, um paciente chegou à emergência em uso de oxigênio por cateter. Após avaliação médica, recebeu alta ainda na noite de sexta-feira. Os demais, segundo a equipe de saúde, apresentaram quadro estável. Não há confirmação se o retiro prosseguiu após o incidente.

Moral

O grupo gerou polêmica no início de julho, quando liderança nacional da franquia Legendários, exclusiva para homens, disse que iria a Caldas Novas para recuperar a moral da cidade. Na época, internautas criticaram o envolvimento da iniciativa, que é remunerada, com discursos religiosos, bem questionaram a conduta de quem participa das atividades.

O corretor Ricardo Martins, líder legendário, afirmou que o encontro serviria para “resgatar Caldas Novas da inversão de valores”, que segundo ele foi provocada por shows sertanejos, festivais e festas na cidade. Por outro lado, vídeo em que ele fala abertamente sobre um episódio em que traiu a esposa circulou entre públicos que criticam o discurso moralista nas redes sociais.

Legendários

O movimento Legendários surgiu na Guatemala, em 2015, fundado pelo pastor Chepe Putzu, da Igreja Casa de Dios. O grupo chegou ao Brasil em 2017 e rapidamente se tornou um dos maiores em número de participantes, com foco na transformação de homens, famílias e comunidades através de experiências que buscam a melhor versão de si mesmos.