Rio Araguaia atinge menor nível histórico em Nova Crixás

O Rio Araguaia, em Nova Crixás, registrou neste mês o menor nível já observado para agosto desde o início da série histórica do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), iniciada há quase 30 anos. A situação reflete os impactos da estiagem, que já atinge até 110 dias sem chuva nas regiões norte e oeste do estado.

Situação crítica

Em outros pontos do Araguaia, como Aruanã e Aragarças, os níveis também estão baixos, embora não tenham atingido recorde histórico. O Cimehgo aponta ainda condições preocupantes em rios como Paranã, Meia Ponte e Vermelho. O Rio Paranã, em Flores de Goiás, aproxima-se do menor nível histórico para agosto, enquanto Meia Ponte, Vermelho e Turvo registram cotas abaixo da mediana. A exceção é o Rio Saia Velha, em Valparaíso de Goiás, que apresenta índices acima da normalidade para o período.

Alerta ambiental

O boletim do Cimehgo indica temperaturas extremas para sábado (23), variando de 14 °C à madrugada no sudeste a 38 °C à tarde no oeste do estado. A umidade relativa do ar deve cair abaixo de 20%, considerado nível crítico para a saúde. A combinação de baixa umidade, grande amplitude térmica e ventos fortes aumenta o risco de incêndios, afetando 158 municípios e áreas como o Parque Estadual dos Pireneus, Serra de Caldas Novas e a Floresta Estadual do Araguaia. O órgão orienta o uso racional da água, prevenção de queimadas e cuidados com hidratação e atividades físicas.

