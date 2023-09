O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, será o novo presidente do Republicanos em Goiás. O ex-pepista substituirá Hildo do Candango no posto em mudança que deve ser anunciada pelo presidente nacional do partido.

Roberto Naves deixou a direção do PP na semana passada após apontar diferentes ideológicas com o presidente da sigla em Goiás, Alexandre Baldy.