Roberto Naves escolhe Eerizania Freitas como pré-candidata

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) decidiu lançar a ex-secretária e professora Eerizania de Freitas como pré-candidata com seu apoio. Esta era uma opção que ele tinha há tempos como carta na manga e foi decidida depois que o vice-prefeito da cidade, Márcio Cândido (PSD) não conseguiu viabilizar a candidatura.

As tentativas de viabilizar o Cândido envolveram levar um grupo de pastores, incluído o bispo Oídes do Carmo, para tratativas com o governador Ronaldo Caiado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações, no entanto, não foram suficientes. A situação se complicou depois que o deputado federal Márcio Corrêa trocou o MDB pelo PL para ser o candidato do partido na cidade. Corrêa e Naves são inimigos.

Eerizania Freitas era uma alternativa para Roberto Naves desde o ano passado, quando pensava em nomes para sucedê-lo. Em junho do ano passado, o ex-deputado major Vitor Hugo declinou do convite para disputar a prefeitura de Anápolis. No entanto, o vice-prefeito Márcio Cândido, que é pastor e tem influência do segmento evangélico, não abriu mão de disputar.

Diante desse cenário, hoje de manhã o Roberto se reuniu com um grupo de apoiadores e o vice-prefeito para falar sobre essas dificuldades. E fechou o nome.

Ontem ele esteve em Brasília. Há expectativa de que a senadora Damares esteja em Anápolis no dia 6 de abril para fazer o lançamento da pré-candidatura.

Eerizania era secretária de Integração Social, uma superpasta na estrutura da prefeitura, que envolvia, além da assistência social, também atribuições de recursos humanos, esporte e cultura. Do secretariado, era o nome de maior influência no casal Naves, de quem é amiga.