Rodovias estaduais de Goiás já estão liberadas

Após intensificação de ações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), os bloqueios nas rodovias estaduais acabaram em território goiano. O plano de operação definido pelo Governo de Goiás foi acionado para desarticular ocupações e/ou interdições ao longo de rodovias estaduais e atendeu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhada à Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). Todas as desocupações se deram pacificamente.

A atuação das forças de segurança estaduais desmobilizou, nesta terça-feira, 1º, ocupação em 30 pontos diferentes de rodovias goianas. A Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial (OCD) foi emitida pela PGE-GO, em atendimento à decisão do STF, e buscou, por meio das forças de segurança do Estado, a liberação das vias para garantir a ordem e a integridade de todas as pessoas nos locais de interdição, entre motoristas, passageiros e pedestres. A PM goiana segue dando suporte para a Polícia Rodoviária Federal no intuito de também encerrar manifestações remanescentes nas rodovias federais que cortam o Estado.