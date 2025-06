A auditoria do DenaSUS nas maternidades públicas de Goiânia não reforçou apenas falhas estruturais que tem gerado crise na saúde da capital. Politicamente forçou a gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) a trazer um nome que estava esquecido e à margem do bastidor político: ressuscitar politicamente Rogério Cruz (SD), mesmo que a contragosto. O ex-prefeito retornou ao jogo político como escudo da atual administração, que usa a narrativa de caos herdado para tentar contrapor atores importantes como a vereadora Aava Santiago (PSDB).

Na prática, a tática tem um nome conhecido: o discurso de terra arrasada. A ideia é cristalizar na opinião pública a percepção de que todos os problemas herdados são incontornáveis e, portanto, não podem ser cobrados do atual prefeito. A crítica a Aava, que pediu auditoria apenas para 2025, foi o gatilho perfeito para acionar essa engrenagem, seja na prestação de contas ou em entrevistas coletivas em que o prefeito e auxiliares falam sobre o assunto.

Durante a prestação de contas na última quinta-feira (29), Mabel defendeu sua gestão e acusou Aava de ser “conivente” por não ter pedido auditoria sobre os anos anteriores. Um dia antes a este colunista, o secretário Luiz Pellizzer anunciou que ele mesmo solicitaria a ampliação da auditoria para 2022, 2023 e 2024.

Nos bastidores, a interpretação é clara: a administração municipal decidiu que é hora de assumir de vez a narrativa do “caos herdado” e usá-la como amortecedor diante do avanço de cobranças sobre a área mais sensível do governo: a saúde e a crise nas maternidades.

Mabel, ao convocar publicamente a Câmara a investigar o passado, joga para a plateia, mas também pressiona os vereadores. Aava, por sua vez, respondeu com precisão: “Sabe por que isso não vai acontecer, prefeito? Porque os vereadores da base do Rogério que ganharam a eleição estão na sua base e os que perderam estão na sua gestão. Então, não tem como eles pedirem essa investigação.”

Por ora, a figura de Rogério Cruz, politicamente enterrada após a debandada da base e o isolamento no final de seu mandato, volta a circular como peça útil para justificar as falhas do presente. Mabel ainda governa sob o eco do antecessor, mas em algum momento terá que responder sozinho.

CAIADO DIRIGE, PREFEITOS EMPURRAM

Nos bastidores, prefeitos da Região Metropolitana veem na política de subsídio ao transporte coletivo uma vitrine eleitoral de Ronaldo Caiado. Para alguns, a manutenção da tarifa congelada serve tanto para impulsionar Daniel Vilela em 2026 quanto para alimentar o discurso nacional do governador. Mas a conta pesa. Trindade já admite não conseguir pagar sua parte e propôs um repasse simbólico. Entre os prefeitos, cresce o coro: ou reajusta a passagem, ou o Estado amplia sua fatia.

De volta ao jogo

Quem também promete voltar ao jogo político é o ex-deputado federal Vilmar Rocha. Presidente de honra do PSD goiano, ele fala abertamente em candidatura ao Senado para 2026, repetindo os planos em 2014, quando bateu na trave, perdendo a única cadeira disponível para o governador Ronaldo Caiado (UB), e em 2022, quando disputou na base caiadista.

Momentos

“Em 2022 a minha candidatura foi mais para honrar os planos iniciais do partido após o Henrique Meirelles e o Lissauer Vieira desistirem. Acredito que agora, em outro momento, há chances de uma candidatura competitiva ser bem trabalhada. É o que eu irei buscar. Em 2014, por exemplo, tive mais de um milhão de votos e bati na trave”, avalia à coluna.



Ativos políticos

“Candidatura majoritária depende das circunstâncias e dos nomes postos. Não sei daqui até março do ano que vem o que vai acontecer. Eu gostaria de ser candidato a senador, já fui e sou um nome estadual. Tenho ativos políticos importantes: nome limpo, capacidade intelectual, experiência política e administrativa. Estou preparado, mas não sei o que vai acontecer daqui para março”, destaca.

Variáveis

“Pela legislação atual, cada partido, fazendo coligação ou não, pode lançar dois nomes. Juridicamente isso é possível. Politicamente, eu vou aguardar a evolução do quadro político em nível nacional e estadual. Eu coloco meu nome à disposição com todas as minhas qualificações e vou esperar a definição do quadro. Tudo está indefinido”

E Vanderlan?

“Ele [Vanderlan] já é senador e também é candidato. Vamos aguardar para ver qual a composição que será organizada. Se será mesmo com o MDB. Eventualmente, podemos fazer até outro tipo de composição. Na minha avaliação, isso será definido até março ou abril do ano que vem.”

Foco no trabalho

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) destaca que está focado em seu mandato e nas entregas que fará até o ano que vem. Reforça, contudo, o desejo de se viabilizar como nome competitivo dentro da base do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice-governador Daniel Vilela (MDB), mas a definição eleitoral será tomada apenas nas convenções de 2026.

Foco em Brasília

À coluna, a vereadora Aava Santiago reforça que a tendência é repetir 2022 e lançar uma candidatura a deputada federal. “Está no nosso horizonte. A gente já rodou pesquisas internas e as chances são reais”, salientou.

Confortável

Em meio a um processo de fusão ou federalização com o Podemos, Aava afirma que não há ainda motivos para deixar o PSDB e a tendência é de permanecer na nova configuração partidária. “Estou confortável onde estou. Não tenho planos de sair. Exceto se houver uma mudança brusca nos rumos. A minha expectativa é de permanecer”.

Não será candidato

Se Kajuru até semana passada destacava à coluna que condicionava sua reeleição à aprovação da PEC que põe fim ao mecanismo, agora tem dito abertamente que não será candidato a nada, independente do que acontecer. Nem ao Senado, nem a deputado federal, tampouco a estadual. A conferir.

Sem reconhecimento

O senador destaca que o eleitor goiano não reconheceu os feitos que entregou em seu mandato. Kajuru tem dito que, se disputasse hoje as eleições, não seria reeleito e conheceria a derrota nas urnas.

A esquerda e o Senado

A frente suprapartidária Direitos Já! articula em Goiás a formação de uma frente ampla para lançar candidatura única ao Senado em 2026. A ideia é reunir partidos democráticos, da direita à esquerda, para frear o avanço do bolsonarismo no Congresso. O cientista político Antônio Lavareda deve apresentar dados do Ipespe em reunião com lideranças locais. Nomes como Marconi, Meirelles e Edward estão no radar.