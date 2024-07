Romaria 2024: começa o tríduo para a reta final da festa

A Romaria 2024 é a maior festa religiosa do Centro-Oeste, terceira maior do país e a maior do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. A festa entra no tríduo para sua reta final a partir desta sexta-feira, 5 de julho. Os últimos três dias são marcados por muita emoção e preparam os devotos para o dia da Grande Festa, celebrada no domingo.

Nesta sexta-feira, o dia é dedicado à Vila São José Bento Cottolengo. Às 19h30, na Praça do Santuário, acontece uma missa com a presença dos internos da instituição. O evento conta também com a participação das paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Abadia da Arquidiocese de Goiânia. Na Igreja Matriz, às 22h, acontece a Missa com a Juventude e, logo em seguida, a Adoração ao Santíssimo.



Romaria do Divino Pai Eterno 2024

Milhares de fiéis passaram pela Capital da Fé de Goiás para celebrar a Festa do Divino Pai Eterno, que este ano teve como tema: “Pai Eterno, a Vós, nossa oração”. Durante os 10 dias de festa, são realizadas mais de 200 celebrações, entre missas, novenas, procissões, batizados, vigílias, alvoradas e confissões.

O dia da Grande Festa do Divino Pai Eterno acontece no primeiro domingo do mês de julho, neste ano, no dia 7. Durante os nove dias que o antecedem, ocorrem muitas celebrações religiosas e encontros de jovens, acolhimento aos carreiros, foliões, tropeiros e outros devotos.

A tradição mais conhecida é a caminhada pela Rodovia dos Romeiros (GO-060), quando muitos devotos percorrem, a pé, o trajeto entre os municípios de Goiânia e Trindade, chegando até o Santuário Basílica (aproximadamente 18 km), como forma de pagar promessas, pedir graças e agradecer bênçãos alcançadas. Os peregrinos também partem de outras cidades e estados.



Tradição, fé e cultura

A Romaria do Divino Pai Eterno é uma expressão genuína da religiosidade do povo. Ela teve início por volta de 1840, com o casal Constantino Xavier e Ana Rosa, que encontrou, enquanto trabalhava na lavoura, um medalhão de barro de aproximadamente 8 centímetros, com a estampa da Santíssima Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo – coroando Nossa Senhora. Eles beijaram a imagem, levaram-na para casa, colocaram-na em um altar e deram início à oração do terço, em família, e depois também com os vizinhos. Hoje, a Romaria do Divino Pai Eterno, que começou naquele gesto simples de fé e devoção a Deus Pai, é o maior evento religioso do Centro-Oeste, o segundo do Brasil e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.