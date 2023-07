Romaria do Divino Pai Eterno atrai multidão de 3,6 milhões de fiéis

A Festa do Divino Pai Eterno, a maior celebração religiosa do Centro-Oeste e a terceira maior do Brasil, chegou ao fim com um número recorde de participantes. Ao longo de dez dias de festividades, aproximadamente 3,6 milhões de pessoas passaram pela Capital da Fé de Goiás, de acordo com o balanço feito pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Santuário Basílica de Trindade. Esse resultado é ainda mais impressionante considerando que a Romaria de 2022 foi realizada com apenas 50% da capacidade, devido às restrições da pandemia de covid-19.

O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, expressou sua alegria com o evento deste ano. Desde o primeiro dia da festa, a praça do Santuário estava lotada de devotos, e a presença só aumentou até o último dia. A certeza é de que os romeiros saíram renovados espiritualmente, atendendo ao chamado e cumprindo sua missão.

O tema escolhido para a Romaria 2023 foi “O Pai nos chama e envia”, inspirado no 3º Ano Vocacional vivido pela Igreja no Brasil. Essa temática celebrava também os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção de todas as vocações no país. Durante os dez dias da festa, foram realizadas quase 200 celebrações, incluindo missas, novenas, procissões, orações do terço, além de batizados, confissões, alvoradas e vigílias. Os devotos vindos de todas as partes do Brasil peregrinaram até Trindade para pagar promessas, fazer penitências, rezar e retornar para suas casas renovados pelo amor e misericórdia do Pai.

A devoção ao Divino Pai Eterno teve início em Trindade por volta de 1840, quando um casal encontrou um medalhão de barro com a estampa da Santíssima Trindade durante seu trabalho na lavoura. Esse simples gesto de fé e devoção culminou na Romaria do Divino Pai Eterno, que se tornou o maior evento religioso do Centro-Oeste, o terceiro maior do Brasil e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. A cada ano, a cidade recebe cerca de 5 milhões de romeiros, especialmente durante a Festa de Trindade. O prefeito Marden Júnior agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso da manifestação religiosa e o reitor do Santuário expressou sua gratidão a todos os envolvidos na realização do evento.