Sala do Conhecimento amplia as possibilidades de aprendizagem em escola municipal de Ouvidor

A Escola Municipal Professora Ediene da Silva Dias, em Ouvidor (GO), conta agora com a “Sala do Conhecimento”, espaço de atividades interativas que proporciona o contato de estudantes do ensino infantil e fundamental com livros e materiais educativos. Idealizado e entregue pelo Instituto Mosaic, responsável pelas ações sociais da Mosaic Fertilizantes, o ambiente será utilizado por 466 alunos.

A cerimônia de entrega do novo ambiente escolar aconteceu nesta quarta-feira (9/8) e teve a presença do prefeito de Ouvidor, Cebinha Nascimento (MDB), de representantes do Instituto Mosaic e da Mosaic Company, sediada nos Estados Unidos, e de estudantes.

“A construção deste ambiente escolar vai proporcionar aos alunos a oportunidade de buscas por novos conhecimentos, em um local confortável, moderno e seguro para o desenvolvimento de uma educação de qualidade”. Cebinha ainda frisou que a nova biblioteca representa a continuidade das parcerias com a Mosaic que vêm sendo realizada pelo Município, através de investimento em educação. “Agradeço o comprometimento da nossa Secretária de Educação e toda equipe na nossa gestão. Nossas ações são um trabalho conjunto e por isso vêm dando certo”, pontuou o prefeito.