search
Poder

Sandro Mabel anuncia terceirização do Imas em meio a crise e pressão do MP

Com R$ 145 milhões em dívidas, Imas será reformulado até 2026 com modelo terceirizado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/09/2025 - 08:54

Grupo de Trabalho discute mudanças no Imas, incluindo novo nome e reajuste na contribuição
Em crise e alvo de investigações, Imas terá novo modelo de gestão anunciado por Mabel (Foto: Divulgação)

Em meio a uma crise estrutural e financeira que se arrasta há anos, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou que o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas) será submetido a um novo modelo de gestão. A partir de 2026, a operação do plano de saúde dos servidores deverá ser terceirizada, com contratação via licitação pública.

O anúncio foi feito em entrevista à TV Anhanguera, no momento em que o instituto acumula reclamações de usuários, dívidas superiores a R$ 145 milhões e cobranças do Ministério Público de Goiás (MP-GO) por melhorias concretas.

Antes mesmo da adoção do novo modelo, a atual gestão iniciou mudanças no comando da autarquia. Saiu o ex-vereador Paulo Henrique da Farmácia (SD) e, em seu lugar, voltou à presidência Gardene Moreira, que já havia comandado o órgão na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz. Paulo Henrique afirma que seu afastamento ocorreu após discordância em torno da terceirização.

Plano de reestruturação e cobrança do MP

A Prefeitura de Goiânia informou que o Imas passa por um processo de reestruturação. Entre as metas, estão a reorganização financeira, estabilização do quadro de pessoal, melhorias nos contratos e mais diálogo com a rede credenciada. O plano também atende determinações do MP-GO, que em maio se reuniu com Mabel e a nova direção do instituto para cobrar prazos, metas e transparência.

Durante o encontro, discutiu-se inclusive a possibilidade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em setembro, o MP deu prazo até 16 de outubro para entrega formal do chamado Plano de Transformação Estrutural.

Segundo promotores, o cenário do Imas é grave e envolve falhas de atendimento, burocracia excessiva, falta de transparência e desconfiança crescente por parte dos usuários.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Markim propõe lei sobre parada fora do ponto, mas já votou a favor de medida - Sessão de 27 de agosto de 2025
Poder

Markim propõe parada fora do ponto, mas tema já foi aprovado pela Câmara com voto do vereador

27/09/2025
Daniel Vilela disputa
Poder

Daniel Vilela lidera disputa para o governo de Goiás com 42,3%, mostra pesquisa AtlasIntel

26/09/2025
Celso Sabino
Poder

Celso Sabino anuncia saída do comando do Ministério do Turismo

26/09/2025
Leandro Vilela prestação de contas
Poder

Prefeito Leandro Vilela apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre

26/09/2025
Drenagem em Campinas entra no PPA por emenda de Aava Santiago
Poder

Drenagem em Campinas entra no PPA por emenda de Aava Santiago

26/09/2025
Alagamento na Marginal Botafogo, em Goiânia - Foto - Reprodução TV Anhanguera
Cidades

Prefeitura vai instalar cancelas automáticas para fechar vias durante temporais em Goiânia

27/09/2025
empregos obras Goiânia
Emprego

Com mercado aquecido, Goiânia é um canteiro de empregos na construção civil

27/09/2025
Grupo de Trabalho discute mudanças no Imas, incluindo novo nome e reajuste na contribuição
Poder

Sandro Mabel anuncia terceirização do Imas em meio a crise e pressão do MP

27/09/2025
Markim propõe lei sobre parada fora do ponto, mas já votou a favor de medida - Sessão de 27 de agosto de 2025
Poder

Markim propõe parada fora do ponto, mas tema já foi aprovado pela Câmara com voto do vereador

27/09/2025
Pesquisa