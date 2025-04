Sandro Mabel entrega revitalização do asfalto de 81 ruas do Jardim Novo Mundo

O prefeito Sandro Mabel entrega, nesta quarta-feira (23), a revitalização asfáltica de 81 ruas e avenidas do Jardim Novo Mundo, contemplando 30 quilômetros de vias com asfalto novo. A obra, desenvolvida dentro do Programa 500 km, foi lançada por Mabel no dia 14 de janeiro.

O trabalho de requalificação consistiu na retirada do asfalto antigo, danificado e cheio de fissuras e a colocação de nova capa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que tem maior durabilidade e resistência. A entrega será realizada na Praça Pindorama, no Jardim Novo Mundo.

A obra, com custo de R$ 10,3 milhões, foi realizada com recursos do empréstimo contraído pela gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (Solidariedade). “Nós esprememos aqui, pegamos uma ponta de contrato dali, uma ponta de financiamento, misturamos tudo e vamos fazer praticamente todo esse bairro”, afirmou o prefeito durante lançamento do serviço.

Em nota à Tribuna do Planalto anteriormente, a Prefeitura de Goiânia afirma que, “embora parte dos recursos esteja sendo aplicada em obras iniciadas na gestão anterior, a atual administração replanejou sua execução, priorizando critérios técnicos e as necessidades da população”.