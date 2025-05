Prefeito Sandro Mabel faz alerta sobre baixa cobertura vacinal em Goiânia

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, fez um apelo contundente à população para que procure os postos de saúde e atualize a caderneta de vacinação. A declaração foi feita após uma reunião com os secretários de saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia e do estado de Goiás.

“Não vai ter leitos de UTI se vocês não vacinarem. Tem que vacinar, está aberto para todo mundo vacinar”, disse o prefeito. Ele ainda destacou a baixa cobertura vacinal registrada na capital.

Não vacinam as crianças, não vacinam os idosos, as grávidas. Não vacinam ninguém. Nós estamos com um índice de cobertura baixíssimo. Não vai ter leito de UTI para todo mundo se vocês não vacinarem, pelo amor de Deus! Vá a um posto de saúde e vacine aqui em Goiânia, em Aparecida, no estado de Goiás inteiro.

Pontos de vacinação

Em resposta à baixa adesão às vacinas e com o objetivo de conter o avanço de doenças respiratórias como a gripe e a Covid-19, Goiânia ampliou o número de pontos de vacinação de 44 para 64. As salas estão distribuídas por todas as regiões da cidade.

Confira a seguir a lista completa dos 64 pontos de vacinação em Goiânia, organizada por distrito de saúde:

Distrito Leste:

UPA Chácara do Governador

Cais Amendoeiras

USF Dom Fernando

USF Recanto das Minas Gerais

CSF Ville de France

USF Parque Ateneu

UPA Novo Mundo

USF Santo Hilário

USF Riviera

Distrito Sudoeste:

CIAMS Novo Horizonte

CS União

CS Parque Anhanguera

CS Vila Mauá

CS Vila Boa

CSF Itaipu

CSF Condomínio das Esmeraldas

CSF Real Conquista

CSF Madre Germana

CSF Valéria Aparecida (Garavelo B)

Distrito Oeste:

CS Goiânia Viva

CS Vera Cruz II

CS Jardim Cerrado IV

CS Vera Cruz I

CS Buritis

CS São Francisco

CS João Braz

ESF Vila Regina

Cais Bairro Goiá

USF Eldorado Oeste

Distrito Noroeste:

USF Vila Mutirão

USF Vila Planalto

USF São Carlos

USF Jardim Curitiba

USF Estrela Dalva

USF Boa Vista

USF Alto do Vale

USF Finsocial

CS Cândida de Morais

USF Brisas da Mata

USF Jardim Primavera

Distrito Campinas-Centro:

CS Vila Canaã

CS Esplanada dos Anicuns

CS Norte Ferroviário

CS Crimeia Leste

CS Marinho Lemos

CS Vila Nova

USF Santa Helena

USF Crimeia Oeste

USF Universitário

CS Cidade Jardim

Distrito Norte:

CIAMS Urias Magalhães

CS Clemente

USF Jardim Guanabara

USF Antônio Carlos Pires

CS Meia Ponte

USF Cachoeira Dourada

USF Vale dos Sonhos

USF São Judas Tadeu

CS Perim

USF Itatiaia

Os postos funcionam durante a semana e a prefeitura orienta a população a verificar os horários de atendimento de cada unidade no site oficial ou nos canais da SMS.

