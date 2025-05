Prefeitura de Goiânia amplia vacinação contra Influenza para toda população

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia neste sábado (17) a vacinação contra a Influenza para toda a população acima de seis meses de idade. A ampliação ocorre durante o 44º Mutirão de Serviços da Prefeitura, na Praça do Trabalhador, e marca o início da nova fase da campanha, antes restrita aos grupos prioritários.

O prefeito Sandro Mabel destaca a importância da medida. “Essa ampliação é fundamental neste momento em que enfrentamos o aumento de casos de doenças respiratórias. É uma forma de levar saúde à população de maneira prática e direta”, afirmou. A SMS reforça o alerta para que a população busque a imunização o quanto antes, diante do atual cenário de alta circulação do vírus da Influenza.

Neste fim de semana, a vacinação ocorre na Van da Vacinação, neste sábado, das 8h às 12h, na Praça do Trabalhador, e no domingo, das 8h às 11h, no Parque Flamboyant. Além disso, estarão disponíveis para aplicação das doses as unidades CMV, UPA Jardim América e CIAMS Urias Magalhães, das 8h às 17h. Durante a semana, a vacinação contra a gripe segue nas 64 salas de vacina da rede municipal, distribuídas em todas as regiões da capital.

A ampliação das salas foi possível após a contratação de 98 novos profissionais de saúde para a rede de atenção básica. “Recebemos a rede de saúde em estado de calamidade, com apenas 44 salas de vacina em funcionamento. Agora, com o reforço na equipe e abastecimento de insumos, conseguimos oferecer 64 pontos de vacinação à população”, explica o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer.

Segundo a gerente de imunização da SMS, Roberta Moraes, todos os postos estão abastecidos com vacinas contra a Influenza e a Covid-19. “Os dois imunizantes podem ser administrados simultaneamente, e a ampliação do serviço torna o acesso mais ágil e próximo da população”, afirma. O médico Frank Cardoso também reforça a importância da vacinação: “As vacinas são ferramentas essenciais para prevenir complicações graves e óbitos por doenças respiratórias”.

A lista completa de salas de vacina, com endereços e horários de funcionamento, está disponível no site da Prefeitura de Goiânia.

Confira os pontos de vacinação por distrito:

Distrito Leste

UPA Chácara do Governador, Cais Amendoeiras, USF Dom Fernando, USF Recanto das Minas Gerais, CSF Ville de France, USF Parque Ateneu, UPA Novo Mundo, USF Santo Hilário, USF Riviera.

Distrito Sudoeste

CIAMS Novo Horizonte, CS União, CS Parque Anhanguera, CS Vila Mauá, CS Vila Boa, CSF Itaipu, CSF Condomínio das Esmeraldas, CSF Real Conquista, CSF Madre Germana, CSF Valéria Aparecida (Garavelo B).

Distrito Oeste

CS Goiânia Viva, CS Vera Cruz II, CS Jardim Cerrado IV, CS Vera Cruz I, CS Buritis, CS São Francisco, CS João Braz, ESF Vila Regina, Cais Bairro Goiá, USF Eldorado Oeste.

Distrito Noroeste

USF Vila Mutirão, USF Vila Planalto, USF São Carlos, USF Jardim Curitiba, USF Estrela Dalva, USF Boa Vista, USF Alto do Vale, USF Finsocial, CS Cândida de Morais, USF Brisas da Mata, USF Jardim Primavera.

Distrito Campinas-Centro

CS Vila Canaã, CS Esplanada dos Anicuns, CS Norte Ferroviário, CS Crimeia Leste, CS Marinho Lemos, CS Vila Nova, USF Santa Helena, USF Crimeia Oeste, USF Universitário, CS Cidade Jardim.

Distrito Norte

CIAMS Urias Magalhães, CS Clemente, USF Jardim Guanabara, USF Antônio Carlos Pires, CS Meia Ponte, USF Cachoeira Dourada, USF Vale dos Sonhos, USF São Judas Tadeu, CS Perim, USF Itatiaia.

Distrito Sul

UPA Jardim América, CS Vila Redenção, CMV e CS Parque Amazônia.