Sandro Mabel faz visita institucinal à Câmara, em busca de fortalecimento político

O pré-candidato a prefeito de Goiânia Sandro Mabel (União Brasil) realiza nesta quarta-feira (10) uma visita à Câmara Municipal da cidade em um “encontro institucional” com os vereadores. O objetivo da visita é estreitar laços com a Casa e buscar o apoio dos parlamentares para sua candidatura.

O evento, organizado por aliados de Mabel, marca o primeiro encontro formal entre o pré-candidato e vereadores e servirá de termômetro sobre como será seu relacionamento com a Câmara ao longo do processo eleitoral. O União Brasil, seu partido, conta com três representantes na Câmara: Denício Trindade, Lucas Kitão e Paulo Magalhães. Trindade e Kitão migraram para o partido durante a janela partidária.

Lucas Kitão, que se colocava como pré-candidato à Prefeitura pelo PSD, decidiu abandonar seu projeto político com a entrada de Mabel na disputa. Ele chegou a declarar que a chegada do empresário foi fundamental para sua decisão de se candidatar à reeleição pelo União Brasil, buscando fortalecer a base de apoio ao pré-candidato. A ida de Mabel à Câmara está prevista para as 10h.

Mabel, chegou a declarar em entrevistas recentes que, caso eleito, vai usar sua experiência no parlamento brasileiro como deputado federal como baliza para seu relacionamento com a Câmara dos Vereadores, caso eleito. Após deixar o mandato como deputado federal, ainda foi assessor especial do ex-presidente Michel Temer (MDB) atuando justamente na articulação política entre o Palácio e o parlamento brasileiro.