Sandro Mabel foi sondado para vice de Adriana Accorsi, diz interlocutor

Enquanto a base do governador Ronaldo Caiado não define o candidato para disputar a prefeitura de Goiânia, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) usa um de seus principais ativos — a capacidade de articulação — para buscar um vice do setor produtivo para sua chapa.

Depois da visita da pré-candidata a Marcelo Baiocchi (Fecomércio-GO), que declinou convite para compor a chapa da petista, Sandro Mabel (FIEG) comentou com interlocutores, nesta segunda-feira, 15, ter sido sondado com o mesmo objetivo.

De acordo com a fonte, Sandro tem muito respeito por Adriana, mas sugere que o bolsonarismo ainda é muito arraigado ao núcleo duro do setor produtivo, o que dificulta a execução do plano da petista de repetir a estratégia usada por Lula na campanha presidencial de 2002, com o empresário José Alencar na vice.