Poder

Sandro Mabel retira Igor Franco da liderança do governo na Câmara

Mudança deve refletir no clima da Casa, a partir da próxima semana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2025 - 10:21

IGOR FRANCO - Base aprova aumento de repasse da Saneago após votação controversa e tentativa da oposição de barrar projeto
Parlamentar entrou em desgaste com prefeito a partir de articulação para CEI da Limpa Gyn (Foto: Reprodução)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), confirmou nesta sexta-feira (29) a retirada do vereador Igor Franco (MDB) da função de líder do governo na Câmara Municipal. A afirmação foi feita à Coluna Giro, do jornal O Popular, e confirmada pela reportagem com aliados do prefeito.

O nome do substituto ainda não foi definido. O ofício formalizando a decisão deve ser enviado ao Legislativo ainda nesta sexta-feira (29). O afastamento de Igor da função ocorre após sucessivas derrotas do prefeito em votações importantes na Câmara e o avanço da CEI da Limpa Gyn, que tem o parlamentar como um dos articuladores.

Na segunda-feira (25), Mabel já havia exonerado Diogo Franco, irmão do vereador, do cargo de secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços. Também foram demitidos irmãos de outros vereadores.

Além da viabilização da CEI com apenas três cadeiras governistas, o prefeito foi derrotado em votação em primeiro turno da revogação da taxa da limpeza. Nesta sexta (29), Mabel falará à imprensa sobre a legalidade da cobrança.

Avatar

