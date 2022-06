Santo Antônio do Descoberto recebe duas unidades

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, em Santo Antônio do Descoberto, dois colégios estaduais de padrão arquitetônico Século XXI: o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Santo Antônio do Descoberto, e o Cepi Parque Estrela D’Alva XIII. “Fiquei encantando com a ornamentação. Nenhuma escola particular tem esse padrão que estamos ofertando aos alunos aqui”, disse Caiado ao chegar no Cepi Santo Antônio do Descoberto.

A unidade e o novo Cepi Estrela D’Alva XIII vão atender 770 estudantes do 8° ano do ensino fundamental ao ensino médio, em tempo integral. Para o governador, unidades neste padrão e totalmente equipadas influenciam na autoestima dos alunos que estarão mais preparados como cidadãos e para o mercado profissional. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, contou que, em 2019, encontrou as duas obras paradas na cidade, sem perspectiva de entrega. As escolas começaram a ser construídas em 2013 e as obras se arrastaram até 2018, quando foram definitivamente paralisadas por falta de pagamento.

Em 2021, as construções foram retomadas, com investimento total de R$ 10,6 milhões, em convênio com o governo federal. Cada colégio possui 12 salas de aula, quadra esportiva coberta, dois laboratórios de ciências, mediateca (biblioteca integrada ao laboratório de informática), cozinha, refeitório, banheiros, vestiário, auditório e bloco administrativo.

Uniformes

Além da inauguração dos dois Cepis, o governo anunciou o início da distribuição dos uniformes para alunos das escolas cívico-militares de Goiás. Com investimento de R$ 2,82 milhões, as fardas serão entregues a 7.112 alunos da Escola Estadual Cívico-Militar (ECM) José Monteiro (Padre Bernardo); ECM Caic José Elias de Azevedo (Santo Antônio do Descoberto); ECM Professora Lourdete de Fátima Paiva Surtir (Planaltina); ECM de Águas Lindas; ECM Maria Abadia Gomes Meireles Shinohara (Luziânia); ECM Céu Azul (Valparaíso) e ECM Cidade Ocidental.