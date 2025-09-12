search
Saúde

Saúde alerta para checagem da situação vacinal contra febre amarela em Goiânia

Pessoas com dúvidas com relação à imunização contra a doença devem buscar unidades básicas de saúde. Imunizante está disponível em 61 salas de vacina na capital e cobertura atual é de 66,3%


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 16:22

Lista completa de salas de vacina e horários de funcionamento está disponível no site da Prefeitura de Goiânia - Foto:: Divulgação/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) alerta sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal contra febre amarela no capital. A orientação é para que todas as pessoas com dúvidas em relação à imunização contra a doença procurem unidades básicas de saúde da cidade para avaliação da situação vacinal e aplicação de dose única da vacina.

“A imunização contra febre amarela é realizada em esquema com duas doses: uma dose aos nove meses e um reforço aos quatro anos de idade”, explica o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. “Dos cinco aos 59 anos a imunização é realizada em esquema de dose única. Nossa recomendação é que todas as pessoas que não têm certeza se receberam a vacina, que perderam sua caderneta de vacinação, que têm esse campo preenchido de forma incompleta ou ilegível, busque as unidades básicas de saúde para avaliação”, orienta.

A cobertura vacinal contra a doença na capital é de 66,3%. Segundo a SMS, a vacina contra febre amarela está disponível em 61 salas de vacina da capital e a lista completa com as unidades de saúde e horários de funcionamento está disponível no link https://saude.goiania.go.gov.br/_servicos/vacinas/salas-de-vacina-em-goiania-2/.

“Os pais, mães e responsáveis precisam imunizar as crianças na faixa etária indicada para a aplicação das doses. A febre amarela é uma doença de evolução abrupta e alta letalidade em suas formas mais graves, podendo causar hemorragias, icterícia e insuficiência hepática e renal”, diz o superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo.

Caso confirmado em macaco
O alerta da SMS ocorre após o primeiro caso confirmado de morte de macaco por febre amarela em Goiânia. De acordo com a SMS, o primata foi encontrado nesta terça-feira (9/9), no Residencial Forteville, na Região Sudoeste da capital.

“Nossa diretoria de Vigilância em Zoonoses recolheu o animal e realizou necropsia e coleta de material para testagem de raiva e febre amarela. Com a confirmação do caso, iniciamos o monitoramento de primatas da área e o recolhimento de mosquitos para investigação entomológica”, afirma o biólogo e gerente de controle de animais sinantrópicos da SMS, Daniel Graziani.

“O vírus da febre amarela tem circulação ampliada em certos ciclos de tempo, reaparecendo em média a cada oito anos. O último caso de febre amarela em humanos em Goiás foi registrado em 2017, então o reaparecimento do vírus agora acende o alerta para que possamos agir e evitar surtos da doença”, finaliza o gerente.

 

Pesquisa