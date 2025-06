Saúde alerta para vacinação antes de festas e viagens de férias

A chegada do período de férias, da Temporada do Araguaia 2025 e da Romaria do Divino Pai Eterno de Trindade provoca o aumento da circulação e da aglomeração de pessoas. Consequentemente, cresce também o risco de contrair vírus e doenças, o que aponta a necessidade de vacinação. A Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) reforça que, neste período, é importante que visitantes e moradores de municípios turísticos goianos atualizem o cartão de vacinas.

A subsecretária de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, orienta que as famílias incluam a revisão das vacinas nos preparativos para as férias. “Assim como planejamos vários aspectos das férias e viagens, temos que tirar um tempo para levar a família na unidade mais próxima e atualizar as vacinas de todos, de preferência com duas semanas de antecedência, que é o tempo que a vacina leva para fazer efeito. Se não for possível se antecipar, vacine-se da mesma forma. O mais importante é priorizar a proteção para todos”, reforça.

Para quem for viajar para o exterior, é importante verificar a necessidade do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). O documento comprova estar imunizado, principalmente, contra a febre amarela, e é exigido para entrada em 120 países que têm acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A solicitação do certificado é fácil e pode ser feita pela internet, inclusive, por meio do Portal Expresso Goiás, que reúne serviços de todas as áreas de atuação do governo estadual. O prazo para emissão do certificado é de até cinco dias.

Além da imunização, não se deve esquecer dos cuidados com repelentes — essenciais por conta do risco de dengue —, hidratação constante e alimentação adequada. Para quem viaja por muitos dias, recomenda-se também vistoria detalhada nas casas antes da partida, a fim de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, como vasilhas de água de animais, caixas d’água, piscinas e vasos sanitários sem utilização.

Os cuidados em relação ao tétano devem ser observados. Quem pretende participar de pescarias, frequentar fazendas ou acampamentos deve manter seu esquema vacinal em dia, já que ferimentos são frequentes nessas atividades. A vacina antitetânica precisa ser reforçada a cada 10 anos e, em caso de ferimentos graves ou gestação, pode ser antecipada. A dose está amplamente disponível na rede pública e não possui contraindicações.

Cobertura Vacinal

Os dados mais recentes de cobertura vacinal evidenciam a importância do alerta da SES/GO. Entre as crianças menores de um ano, a vacinação contra a febre amarela alcançou 71,21% em 2024 e, nos primeiros meses de 2025, esse índice subiu para 82,7%. Já a cobertura vacinal contra covid-19 para essa faixa etária permanece muito baixa: 1,53% em 2024 e 1,45% neste ano, destacando a urgência no aumento da vacinação.

Para influenza, a cobertura total foi de 48,74% em 2024 para os grupos prioritárias. Neste ano, a cobertura da influenza está em 35,87%. A cobertura vacinal para a Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo B e hepatite B), foi de 83,09% em 2024 e 85,02% em 2025, abaixo da meta preconizada de 95%. Adultos devem tomar uma dose de reforço da dT/ Dupla Adulto (difteria e tétano adulto) a cada 10 anos.

Goiânia vai regulamentar uso de celular no trânsito